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Gruzín v Jihlavě nadýchal 1,95 promile. Policisté pátrali po jeho totožnosti

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Jihlavští policisté v sobotu 5. září zastavili k běžné silniční kontrole řidiče osobního auta, k té došlo v ulici Královský vršek před druhou hodinou. Nakonec si přivolali také hlídku pohotovostního a eskortního oddělení.
Gruzín v Jihlavě nadýchal 1,95 promile. Policisté pátrali po jeho totožnosti

Gruzín v Jihlavě nadýchal 1,95 promile. Policisté pátrali po jeho totožnosti

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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