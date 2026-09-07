Gruzín v Jihlavě nadýchal 1,95 promile. Policisté pátrali po jeho totožnosti

„Policisté měli podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Při kontrole policisté zjistili, že jde o cizince, který nebyl schopen prokázat svoji totožnost. Po příjezdu policistů z odboru cizinecké policie na místo policisté muže vyzvali k prokázání totožnosti. Muž ale nedisponoval žádným dokladem totožnosti, kdy uváděl, že pas si zapomněl někde v Praze a v Jihlavě je pouze za účelem turistiky. Muž policistům uvedl jméno, datum narození a doplnil, že se státním příslušníkem Gruzie,“ sdělila krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
A dodala, že na základě těchto údajů ale nebylo možné v dostupných policejních evidencích ověřit totožnost muže a rovněž ověřit jeho oprávněnost k pobytu na území. Cizinec byl během kontroly silně cítit alkoholem, a to, že byl opilý, ověřila i zkouška s pozitivním výsledkem 1,95 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k jeho silné podnapilosti bylo rozhodnuto o umístění muže na jihlavské záchytce.
Vystřízlivěl a znovu jednal s policií
„V sobotu odpoledne, když muž vystřízlivěl, policisté z odboru cizinecké policie pokračovali s cizincem v úkonech ověření totožnosti a oprávněnosti pobytu. Z tohoto důvodu jsme muže převezli na pracoviště odboru cizinecké policie. Šetřením hlídky odboru cizinecké policie bylo zjištěno, že cizinec disponoval biometrickým cestovním dokladem a policisté získali cizincův současný cestovní doklad, podle kterého byl muž ztotožněn. Kontrolou pasu policisté zjistili, že v něm není žádný otisk vstupního razítka z hraničního přechodu. Současně lustrací cizince bylo zjištěno, že čtyřicetiletý cizinec nemá žádný záznam o vstupu nebo výstupu z území schengenského prostoru,“ uvedl Oldřich Chaloupka, vedoucí odboru cizinecké policie na Vysočině.
Přechodně pobýval v Polsku
Dalším šetřením bylo zjištěno, že cizinec naposledy vstoupil na území schengenského prostoru v roce 2024 přes Litvu a od té doby z území schengenského prostoru nevycestoval. Cizinec přechodně pobýval na území Polska, kde byl také loni v březnu v Gdaňsku pro podezření z účasti na rvačce s použitím sečné či bodné zbraně.
„Řízení s cizincem v této věci nebylo dosud pravomocně ukončeno. Loni v září byl tento cizinec na území Polska ve městě Gdaňsk zadržen pro podezření z loupeže, kdy řízení s cizincem nebylo také pravomocně ukončeno. Na základě zjištěných skutečností byla cestou poslána žádost na společné centrum Chotěbuz – Polsko o informace ohledně pobytového oprávnění cizince na území Polska a dále žádost cestou do Litvy o informace ohledně vstupu cizince na území schengenského prostoru,“ říká dále mluvčí policie.
Skončil v policejní cele
A dodává, že z Polska přišla odpověď, že cizinec podal v dubnu 2024 žádost o povolení k pobytu a doposud ve věci nebylo rozhodnuto, do doby rozhodnutí má cizinec povolený pobyt na území Polska.
Cizinec skončil v policejní cele, k provedení dalších procesních úkonů policisté přizvali tlumočníka a za jeho přítomnosti zahájili úkony správního řízení, v rámci kterého, byla rozhodnutím o správním vyhoštění stanovena doba, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace dva roky.
„Cizinci byla uložena pokuta v příkazním řízení a poté byl propuštěn,“ sdělila závěrem Čírtková.