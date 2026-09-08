Tohle nosí každá Japonka po 60. Opticky vás to omladí o 10 let, Češky to považují za zbytečnost

V Tokiu se za slunečného dne otevírají deštníky. Nikdo se neotočí a nikoho to nepřekvapí. U nás by si žena, která si v poledne rozevře deštník cestou na nákup, vysloužila pár nechápavých pohledů. Přitom právě tenhle nenápadný zvyk vysvětluje víc, než by se zdálo.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Hned na začátku si řekněme, že o zázrak nejde a přes noc nic nefunguje. Je to obyčejná prevence, která se ale sčítá celá desetiletí. A po šedesátce už je ten rozdíl na pleti dobře vidět.
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V japonských městech potkáte i v třicetistupňovém vedru lidi v dlouhých rukávech, v kloboucích a někdy i v rukavicích. Zatímco jinde se v horku odhaluje co nejvíc kůže, tady je běžné to opačné. Slunečník nebo obyčejný deštník patří na ulici stejně samozřejmě jako kabelka.
Kořeny toho zvyku sahají hluboko do minulosti. Světlá pleť byla po staletí spojovaná s vyšším společenským postavením, zatímco opálená naznačovala práci venku. Ochrana před sluncem se tak stala běžnou součástí celého roku.
Krém s ochranným faktorem přitom Japonky používají každý den. V létě, v zimě i ve dnech, kdy je zataženo.
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Tady je jádro věci. Za víc než 80 procent předčasného stárnutí pleti v obličeji může dlouhodobé vystavení UV záření. Odborně se tomu říká fotostárnutí.
Slunce postupně rozkládá kolagen a elastin, tedy přesně to, co drží kůži pevnou a pružnou. Vrásky proto přibývají rychleji, pleť ztrácí napětí a objevují se pigmentové skvrny.
Zataženo navíc neznamená bezpečno. UVA záření, které za stárnutí pleti může, prochází mraky i okenním sklem. Působí tedy i v autě nebo když sedíte celý den u okna.
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Slunečník do města tahat nemusíte. Obyčejný deštník poslouží podobně dobře a většina žen ho stejně nosí v tašce.
Klobouk se širokou krempou udělá stín tam, kam se krém při mazání dostane nejhůř, tedy na uši, krk a čelo. K tomu se hodí lehká košile s dlouhým rukávem a brýle s UV filtrem. Mezi jedenáctou a třetí hodinou se raději držte ve stínu a počítejte s tím, že voda, písek i beton záření odrážejí a zesilují.
Krém s ochranným faktorem alespoň 30 by měl patřit do každodenní rutiny po celý rok, včetně podzimu a zimy. A pokud vám na kůži přibývají skvrny nebo se mění znaménka, nechte si je zkontrolovat u lékaře.
Přečtěte si také: Návrhářka varuje ženy 60+: Tohle okamžitě vyřaďte ze skříně, je to 20 let z módy a přidává vám to 10 let Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://asianstyle.cz/kultura/114879-pro-nas-v-lete-absurdni-preslap-v-jinych-castech-sveta-prave-neobvykly-zpusob-oblekani-pomaha-zvladat-vedra-a-ma-radu-vyhod/, https://www.eucerin.cz/indikace/anti-age/prevence, https://www.dalora.cz/blog/starnuti-kuze-zmeny-na-kuzi-a-prevence-proti-starnuti/, https://www.skingeeks.cz/blog/japonska-kosmetika/, https://www.cerave.cz/vychytavky-pece-o-plet/jak-na-spravnou-ochranu-pred-sluncem, https://www.laroche-posay.cz/article/zlata-pravidla-ochrany-pred-sluncem, https://www.koop.cz/bezpecnost-ma-zelenou/vsechny-clanky/jak-si-v-lete-chranit-pokozku