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Tohle nosí každá Japonka po 60. Opticky vás to omladí o 10 let, Češky to považují za zbytečnost

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V Tokiu se za slunečného dne otevírají deštníky. Nikdo se neotočí a nikoho to nepřekvapí. U nás by si žena, která si v poledne rozevře deštník cestou na nákup, vysloužila pár nechápavých pohledů. Přitom právě tenhle nenápadný zvyk vysvětluje víc, než by se zdálo.
Tohle nosí každá Japonka po 60. Opticky vás to omladí o 10 let, Češky to považují za zbytečnost

Tohle nosí každá Japonka po 60. Opticky vás to omladí o 10 let, Češky to považují za zbytečnost

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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