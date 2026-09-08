Lidé stále dávají cibuli k bramborám, aby vydržely. Ve skutečnosti si zadělávají na malér

Cibule a brambory patří do zásob skoro každé domácnosti a spousta lidí je bez přemýšlení hází pohromadě do jedné bedny nebo do spodní kuchyňské zásuvky. Zní to úsporně a přehledně. Jenže když obě suroviny leží u sebe, každá té druhé ukrajuje z životnosti a z plánované zásoby na celé měsíce vám nezřídka zbude sotva pár týdnů.
Ve společné bedně si navzájem ubližují
Skladovat je pohromadě vypadá prakticky, jenže si tahle dvojice vzájemně škodí. Brambory při skladování pouštějí do vzduchu vlhkost a spolu s ní i plyny podporující zrání. A cibule je přesně na tohle háklivá. Jakmile má kolem sebe vlhko, povolí jí suchá ochranná slupka, nasaje vodu a rozjede se na ní měknutí a plíseň.
Platí to i naopak. Také z cibule se uvolňují látky, které nutí brambory rychleji rašit a ztrácet pevnost. A stačí, aby se začal kazit jediný kus, a hniloba se během chvíle rozleze na všechno kolem. Samostatně by přitom obojí v klidu přečkalo celou zimu, jenže vedle sebe si životnost srazí na několik týdnů.
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Celý problém má jednoduchý základ. Cibule a brambory potřebují ke spokojenosti skoro opačné podmínky. Zatímco bramborám svědčí spíš vlhčí vzduch, cibule chce mít okolo sebe hlavně sucho. Ať je uložíte kamkoli společně, jedné z nich tím vždy nachystáte nevhodné prostředí.
V jednom se ale shodnou. Obě chtějí chlad, tmu a hlavně místo, kde proudí vzduch. Rozpálený kout u sporáku ani prosvětlená police dlouhodobému skladování nesvědčí. V teple se cibule i brambory rychleji probouzejí, než by za normálních okolností měly, a začnou rašit.
Nároky obou surovin i to, čím si ve společném koši navzájem ubližují, přehledně shrnuje následující tabulka:
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Parametr Cibule Brambory Vlhkost vzduchu potřebuje hlavně sucho svědčí jí spíš vlhčí vzduch Chlad, tma a proudící vzduch ano ano Čím jí škodí soused vlhkost a plynné látky z brambor (slupka změkne, plesniví a hnije) látky z cibule (dřív klíčí a ztrácí pevnost) Naklíčené a zelené brambory dokážou i uškodit
Právě tady číhá ten skutečný malér. Když brambory kvůli špatnému uložení začnou zelenat nebo obrazí klíčky, nejde jen o vzhled. Do zelených partií a do výhonků se totiž stahují přírodní toxiny ze skupiny glykoalkaloidů a jejich koncentrace tam roste. Nejznámějším z nich je solanin.
V klíčcích a zelených místech brambor se hromadí přírodní toxiny, kvůli kterým hlíza nemusí být bezpečná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Drobný klíček na jinak tvrdé a zdravé bramboře přitom ještě neznamená, že hlíza patří do koše. Dokud nezezelenala a nesvraštila se, můžete výhonek i s kouskem dužiny okolo vyříznout a zbytek normálně tepelně upravit. Odkrojené klíčky ale nechte být, do jídla nepatří. Jakmile je ovšem hlíza zelená po větší ploše, na dotek měkká nebo hustě obrostlá výhonky, radši ji bez váhání vyhoďte.
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Spravit to nestojí vůbec nic a zvládnete to jediným krokem. Obě suroviny od sebe odstěhujte a dejte je nejlépe do jiné části bytu nebo sklepa. Každá pak dostane přesně to prostředí, které jí sedí, a přestane kazit tu druhou.
Cibuli hledejte chladný, suchý a provětrávaný kout, poslouží třeba nevytápěná komora, studená chodba nebo suchý sklep. Brambory patří do tmy a chladu, kam nepadá světlo a nesálá teplo od spotřebičů. Ani jednu neschovávejte do mikrotenu nebo do uzavíratelných plastových dóz, protože uvnitř se zásoba zapotí a vlhko nemá kam odejít. Mnohem líp udělají obaly, které dýchají: přepravka s otvory po stranách, proutěný košík nebo pytel z papíru či juty. A brambory před uložením neoplachujte, mokrá slupka jen nahrává plesnivění.
Chvilka kontroly zachrání celou zásobu
I když máte skladování vychytané, čas od času se do zásob podívejte. Objevíte-li kousek, který povoluje, začíná rašit nebo se kazí, hned ho vyndejte, dokud nenakazí zdravé sousedy vedle. A čím plnější spíž doma máte, tím častěji se ta chvilka u bedny vyplatí.
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Přes léto se navíc nevyplatí brát obrovský pytel kvůli tomu, že kilo v něm vyjde o pár korun levněji. Menší dávku totiž stihnete zpracovat dřív, než vůbec stačí obrazit první výhonky. A kus dál od brambor odložte i jablka, ta kolem sebe uvolňují zrací plyny a rozbíhají klíčení stejně jako cibule.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/domacnost/skladovani-brambor-kliceni-cibule/, https://www.tiscali.cz/kdo-skladuje-cibuli-vedle-brambor-dela-chybu-staci-ji-presunout-na-1-misto-a-vydrzi-o-mesice-dele-692488, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/skladovani-brambor-cesneku-a-cibule-pohromade/, https://fresh.iprima.cz/magazin/nikdy-spolu-neskladujte-tyto-dve-bezne-potraviny-snizite-plytvani-jidlem-i-penezi-346044, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/proc-neskladovat-cibuli-brambory/