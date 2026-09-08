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Rozmnožování hmyzu: Některé způsoby vás překvapí, jiné jsou z pohledu lidí naprosto nepochopitelné

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Hmyz žijící v početných koloniích dává přednost pohlavnímu rozmnožování. Některé metody jsou však bizarní. Přečtěte si, které samice disponují falešným penisem či jaký druh hmyzu se po aktu nechává dobrovolně vykastrovat.
Rozmnožování hmyzu: Některé způsoby vás překvapí, jiné jsou z pohledu lidí naprosto nepochopitelné

Rozmnožování hmyzu: Některé způsoby vás překvapí, jiné jsou z pohledu lidí naprosto nepochopitelné

Zdroj: lnzyx / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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