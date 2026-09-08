Ani cukr, ani med. Do jablečného štrůdlu patří 1 surovina, kterou Rakušanky přidávají celá desetiletí

Křehké tažené těsto a voňavá jablka ještě dokonalý štrůdl nezaručí. Spousta domácích závinů skončí tak, že je spodek po vychladnutí mokrý a plátek se na talíři sesune. Vídeňské kuchařky mají na tenhle problém odpověď starou spoustu let a schovává se v obyčejné surovině, kterou většina lidí běžně používá k úplně jiným účelům. S doslazováním přitom nemá vůbec nic společného.
Za rozpadlým štrůdlem bývá jablečná šťáva
Hlavním viníkem mokrého závinu je tekutina z jablek, která se při pečení uvolní a nemá kam zmizet. Steče na dno, kde postupně nasákne i sebekřehčí těsto. Situaci navíc zhoršuje častý český zvyk jablka strouhat, protože rozdrcená dužina vydá vody úplně nejvíc. Náplň pak plave, spodek nechytne barvu ani křupavost a krájení skončí drobením po celém talíři. Rakušanky proto řeší vlhkost dřív, než štrůdl vůbec putuje do trouby.
Vídeňskou pojistkou je opražená strouhanka
Odpovědí není nic vzácného. Na vytažené těsto se ještě před ovocem rozprostře vrstva strouhanky, která během pečení funguje jako drobná houba a bere na sebe přebytečnou vláhu. Tekutina se tím pádem ke spodnímu těstu nedostane, řez zůstane celistvý a spodek si udrží křupavost klidně i nazítří.
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Strouhanku přitom nemá smysl sypat rovnou z pytlíku. Rakouská tradice ji nechá zezlátnout na rozpáleném másle, obojího zhruba stejně, a smíchá je až po vychladnutí. Z neutrálních drobků se tak stane aromatická vrstva, ze které voní máslo i lehce oříškový tón. Náplň díky tomu chutná znatelně jinak než běžný domácí štrůdl.
Jablka nakrájejte, struhadlo nechte v šuplíku
Aby strouhanka svou práci zvládla, musí jí ovoce vyjít vstříc. Ve Vídni proto jablka krájejí nožem na tenké plátky a struhadlu se vyhýbají. Z plátku se během pečení uvolní podstatně méně tekutiny, ovoce hezky zvláční a přitom se nerozpadne. Do závinu se navíc hodí spíš odrůdy s kyselejší chutí, které se ve sladké náplni neztratí.
Jablka nakrájená nožem na tenké plátky pustí při pečení podstatně méně šťávy než strouhaná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Dva hlavní rozdíly oproti běžnému českému postupu shrnuje následující tabulka:
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Surovina Častý český postup Vídeňský postup Strouhanka v receptu často chybí opraží se na másle a jde na těsto pod jablka Jablka strouhají se, a tak pouští víc vody krájejí se natenko a drží tvar Sladidla jen tolik, aby vynikla jablka
A právě tady dává smysl název. Vídeňský štrůdl nestojí na hromadě cukru ani na lžících medu. Jablkům bohatě stačí zlehka je pocukrovat, přidat trochu skořice a zakápnout citronem. Citron navíc zabrání tomu, aby ovoce zhnědlo, a vnese do náplně příjemnou kyselinku. Klasiku dotvoří i rozinky namočené zhruba dvě hodiny v rumu, které tak změknou a nasáknou aroma. Milovníci ořechů přihodí ještě trochu nasekaných vlašských.
Dědictví vídeňských kaváren
Do Čech se závin dostal z Rakouska v 19. století a patřil tam k životu kaváren stejně samozřejmě jako šálek kávy. Historie tažených moučníků přitom sahá o staletí zpět a samotná technika papírově tenkého těsta má původ v uherských kuchyních. Díky té nepřetržité tradici u vídeňského štrůdlu vydržely i takové maličkosti, jako je právě opražená strouhanka. Nejlíp závinu sedne, když ho naservírujete ještě teplý, zasypaný moučkovým cukrem, a přidáte k němu lžíci šlehačky nebo teplý vanilkový přeliv. Až se do štrůdlu příště pustíte, na ten krok se strouhankou nezapomeňte. Právě takové maličkosti rozhodují o tom, jestli závin drží pohromadě, nebo se rozjede po talíři.
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Zdroje: https://www.apetitonline.cz/jak-na/rakousky-apfelstrudel-tazeny-jablecny-strudl, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/strudl-krehke-testo-se-stavnatou-jablecnou-naplni/, https://rakousko.cz/cs/magazin/gastronomie-v-detailu/jablecny-strudl-apfelstrudel, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/vidensky-jablecny-strudl-30001009.html, https://www.tiscali.cz/ani-cukr-ani-med-do-jablecneho-strudlu-patri-1-vec-kterou-rakusanky-pridavaji-po-generace-747221