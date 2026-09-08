Svatba Rolins a Nedvěda stála balík. Noc v hotelu vyšla na 33 tisíc korun a snubní prsteny jsou od Cartier

Dara Rolins zveřejnila na Instagramu soupis všeho, co její svatba s Pavlem Nedvědem obnášela, od jména oddávajícího přes značku prstenů až po kapelu na první tanec. Takový výčet je v českém showbyznysu nezvyklý. A právě díky němu se dá udělat něco, co u svateb celebrit obvykle nejde: spočítat, kde se peníze skutečně utratily. Výsledek? Nejdražší položkou nebyl Cartier na prstu. Byl to fakt, že si pár na pět dní koupil celý resort u jezera jen pro sebe a svých osmdesát hostů.
Villa Porta: proč stojí noc až 33 tisíc korun
Mediálně nejcitovanější číslo pochází z Blesku, který u Villa Porta v Colmegně na Lago Maggiore uvádí rozpětí 350 až 1 350 eur za pokoj a noc. Horní hranice odpovídá zhruba 33 tisícům korun, a právě ta se dostala do titulků.
Jenže Villa Porta není klasický hotel. Jde o historickou vilu s desítkou tisíc metrů čtverečních parku, vlastní pláží, marínou a sálem Limonaia určeným přímo pro svatby. Resort nabízí takzvaný buyout: kompletní uzavření areálu pro jednu akci, včetně kontrolovaného přístupu, ostrahy a vyhrazeného personálu. Kdo si pronajme Villa Porta celou, nekupuje pokoje. Kupuje soukromí.
Pro srovnání: český Chateau Mcely, nejčastěji zmiňovaný domácí luxusní svatební resort, komunikuje promo cenu 6 000 Kč za noc a pojme 55 osob ve 24 pokojích. Na opačném konci italského spektra stojí Villa d’Este na Comském jezeře, kde nejlevnější pokoj startuje na 1 150 eurech a Cardinal Suite vyjde na 8 500 eur za noc. Villa Porta sedí přesně mezi tím; pro české publikum velký luxus, v severoitalské hierarchii solidní střední třída.
Co všechno pár zaplatil
Dara na Instagramu rozepsala svatební tým i dodavatele s takovou precizností, že se z toho dá sestavit přibližný rozpočet. Tady jsou hlavní položky:
- Ubytování a buyout resortu – při 30 pokojích, několikadenním programu a cenách 350–1 350 eur za noc jde o vysoké statisíce korun jen za lůžka, bez produkce.
- Svatební hostina – oficiální menu Villa Porta stojí podle svatebního portálu Matrimonio.com 162 až 230 eur na hosta. Pro 80 lidí to znamená přibližně 320 000 až 450 000 Kč za jeden hlavní banket.
- Prsteny Cartier – přesný model z fotek nelze určit. Oficiální svatební kolekce Cartier začíná u jednoduchých modelů kolem 23 000 Kč za kus, modely LOVE se pohybují od 35 000 Kč, diamantové varianty jdou do stovek tisíc.
- Šaty a kytice – na míru od Lukáše Kimličky, včetně stylingu ženicha.
- Hudba – živá kapela Les Italiens Band, DJ Enrythm, první tanec na Prince.
- Foto a video tým – profesionální tým po celou dobu programu.
- Transport – soukromé vozy a loď Riva, kterou resort sám nabízí jako „Riva Boat Experience“.
- Make-up, účes, květinová výzdoba, tiramisu jako svatební dort.
Celkovou částku pár nezveřejnil. Podle nás se ale reálný součet pohybuje ve vyšších statisících až v jednotkách milionů korun. A klíčový nákladový skok oproti „běžné luxusní svatbě“ nedělá žádná jednotlivá položka, dělá ho délka. Pět dní plného provozu pro 80 lidí v uzavřeném resortu je něco zásadně jiného než jeden slavnostní večer.
Itálie nebyla kulisa, ale domov
Proč zrovna Lago Maggiore? Odpověď je prostší, než by čekal kdokoli zvyklý na svatby celebrit v Toskánsku „pro fotky“. Dara pro TV Nova řekla, že právě tam mají s Nedvědem nový vysněný dům a společný domov. Markíza doplnila, že se jejich vztah rozvíjel v Itálii už v době, kdy Nedvěd působil jako viceprezident Juventusu.
Volba místa tedy nebyla logistickým rozhodnutím ani instagramovou strategií. Pár se oženil tam, kde žije. A Villa Porta v Colmegně leží tři minuty pěšky od vlakové stanice, 38 minut autem od letiště v Luganu a hodinu a půl od milánské Malpensy. Pro české hosty to znamenalo buď osmihodinovou jízdu autem, nebo let do Milána a krátký transfer.
Jak si pár koupil ticho
Osmdesát hostů, pětidenní program, a přesto se první zprávy objevily až ve chvíli, kdy to novomanželé sami chtěli. Přímé potvrzení pravidel pro hosty veřejně neexistuje, ale mechanismus je čitelný: italská destinace mimo dosah českých paparazzi, resort s buyoutem a kontrolovaným přístupem, ostraha v ceně a minimální komunikace navenek až do dne, kdy Dara sama sdílela fotky.
Svědkyní nevěsty byla její dcera Laura Homolová. U první Dařiny svatby v životě to není jen formální role, je to signál, že do obřadu vstupovala celá rodina, ne jen pár a jeho manažeři. Gratulace pak přišly od Moniky Absolonové, Simony Krainové i Jitky Schneiderové. Fanoušci pod fotkami psali „nejkrásnější nevěsta“ a „brutální“. Kritické hlasy se objevily taky, ale tón jasně převažoval obdivný.
Co by to stálo vás
Pokud se někdo inspiruje a začne googlit Villa Porta pro vlastní svatbu, měl by počítat střízlivě. Menší varianta (40 hostů, 10 pokojů na jednu noc, základní menu) vyjde řádově na nižší stovky tisíc korun ještě před květinami, hudbou a fotografem. Jakmile přidáte víc nocí, loď, lepší pokoje a produkční tým, rozpočet se rychle blíží k milionu. Kopírovat formát Rolins–Nedvěd v plném rozsahu znamená kopírovat životní styl, ne jen svatební den.
Skutečně drahá na téhle svatbě nebyla značka na prstenech. Bylo to rozhodnutí nekupovat obřad, ale pětidenní soukromý svět u jezera, kam nikdo nezvaný nesměl.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta