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Vyvýšený záhon širší než 4 stopy se nedá pořádně plít a rostliny v něm trpí. Správný rozměr zná málokdo

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Hobby řetězce prodávají vyvýšený záhon jako kus zahradního nábytku. Vyberete si barvu, materiál, rozměr, zaplatíte a jedete domů.
Vyvýšený záhon širší než 4 stopy se nedá pořádně plít a rostliny v něm trpí. Správný rozměr zná málokdo

Vyvýšený záhon širší než 4 stopy se nedá pořádně plít a rostliny v něm trpí. Správný rozměr zná málokdo

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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