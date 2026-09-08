Žlučové mýdlo za pár korun odstraní i zažrané skvrny z koberce. Většina lidí ho má doma a nikdy ho na koberec nezkusila

Většina českých domácností má žlučové mýdlo někde u pračky. Leží tam mezi aviváží a pracím práškem, protože drogerie ho řadí do sekce praní a odstraňovačů skvrn. Na koberec po něm sáhne málokdo, a přitom třeba Dr. Beckmann na oficiální produktové stránce výslovně uvádí použití na koberce i čalounění. Jenže marketingová komunikace většiny značek pořád mluví hlavně o límcích, manžetách a předčištění prádla. Koberec zůstává slepou skvrnou. Doslova.
Proč žlučové mýdlo funguje na mastnotu, krev i make-up
Princip je jednoduchý: hovězí žluč, případně žlučové enzymy obsažené v mýdle, štěpí tuky a bílkoviny. Právě proto je nejúčinnější na organické a mastné fleky, jako jsou olej, krev, zbytky jídla, rtěnka, make-up, trávová zeleň nebo inkoustové šmouhy. Sonett, jeden z tradičních evropských výrobců, popisuje svůj produkt jako prostředek, který „rozkládá tukové a bílkovinné nečistoty už při nízkých teplotách“. Na koberci to znamená jedinou věc: čerstvou skvrnu od nedělního řízku nebo rozlitého smoothie zvládnete ošetřit během pár minut, aniž byste sahali po specializovaném čističi.
Kde naopak žlučové mýdlo ztrácí sílu? Výrobce HEITMANN ve svém oficiálním FAQ u čaje, kávy a červeného vína doporučuje spíš kyslíkové přípravky. A Carpet and Rug Institute pro inkoustové skvrny preferuje 70% isopropylalkohol nanášený přes hadřík. Žlučové mýdlo tedy pokrývá nejčastější domácí nehody, ale na silně barvicí látky existují cílenější zbraně.
Kolik stojí domácí záchrana koberce oproti profesionálnímu výjezdu
Cenový kontrast je až komicky výrazný. V dm pořídíte Denkmit žlučové mýdlo za 22,50 Kč za 100 gramů, v Rossmannu Domol variantu za 24,90 Kč. Značkové kusy od Dr. Beckmanna vyjdou na 64,90 až 68 Kč, ekologická Tierra Verde na 77,50 Kč za 140 gramů. Na jednu lokální aplikaci spotřebujete zlomek kostky, reálný náklad se pohybuje v řádu jednotek korun.
Profesionální čištění koberců v Praze startuje na sazbách 20 až 39 Kč za metr čtvereční, jenže firmy účtují minimální cenu výjezdu:
profi-cisteni-kobercu.cz, minimum 1 490 Kč cistenikobercupha.cz, minimum 1 000 Kč
Kvůli jedné flekatě od kečupu u jídelního stolu volat profesionála nedává ekonomický smysl. Žlučové mýdlo tu plní roli pohotovostní první pomoci, která stojí méně než rohlík.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Krok za krokem: jak bezpečně vyčistit skvrnu na koberci
Správný postup rozhoduje o výsledku víc než samotný prostředek. Podle doporučení
Carpet and Rug Institute i produktových návodů platí těchto sedm bodů: Odsajte volnou nečistotu, tekutinu vytupujte papírovým ručníkem, suchou špínu vysajte. Otestujte na skrytém místě, roh za skříní nebo pod pohovkou prozradí, zda barva koberce vydrží. Navlhčete mýdlo i skvrnu, pracujte s minimem vody, koberec nesmí promoknout do podkladu. Jemně zapracujte od okrajů ke středu, bez drhnutí, aby se flek nerozšířil. Nechte působit 10 až 15 minut, u starších zaschlých skvrn klidně až půl hodiny. Opakovaně vyplachujte čistou vodou a tupujte, zbytky mýdla v koberci přitahují novou špínu. Důkladně vysušte, ručníkem, ventilátorem nebo průvanem. Koberec by měl být suchý do dvanácti hodin, jinak hrozí plíseň. Kde žlučové mýdlo raději nepoužívat a proč záleží na materiálu
Běžný syntetický koberec z polypropylenu nebo polyesteru zvládne kontakt se žlučovým mýdlem bez potíží. Problém nastává u přírodních vláken. Průvodce na dm.cz přímo varuje před aplikací na vlnu, hedvábí a kůži. Carpet and Rug Institute u vlněných koberců požaduje neutrální detergenty a rychlé sušení, u hedvábných doporučuje rovnou profesionální suché čištění.
Praktické pravidlo: pokud nevíte, z čeho je váš koberec utkaný, test na skrytém místě je povinný. A pokud etiketa říká „100 % vlna“ nebo „hedvábný orientální“, žlučové mýdlo nechte na poličce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková