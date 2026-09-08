Kolik si vydělá uklízečka v hotelu za celý měsíc i s příplatky za víkendy? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist

Uklízet hotelové pokoje patří k fyzicky nejnáročnějším profesím v celém ubytovacím sektoru. Kolik za ni pokojská reálně dostane, když se sečtou základní mzda i zákonné příplatky za práci o víkendech? Odpověď leží mnohem blíž k zákonnému minimu, než by většina lidí čekala.
Základní mzda se drží kousek nad zákonným minimem
Úklid v hotelích patří dlouhodobě k nejhůř placeným oborům v Česku. Podle Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) vydělala uklízečka a pomocnice v hotelu v soukromém sektoru za rok 2025 v průměru 27 004 korun hrubého měsíčně. Polovina lidí v oboru přitom brala méně než 25 466 korun a desetina s nejnižšími příjmy nedosáhla ani na 21 021 korun.
Mzdové rozpětí oboru za rok 2025 podle ISPV shrnuje následující přehled:
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Ukazatel Hrubá měsíční mzda desetina s nejnižšími příjmy méně než 21 021 Kč polovina pracovníků v oboru méně než 25 466 Kč průměr oboru 27 004 Kč
Nad těmito částkami visí zákonná spodní hranice. Od 1. ledna 2026 nesmí odměna za plný úvazek klesnout pod 22 400 korun měsíčně. Právě u téhle hranice se řada hotelových provozů pohybuje, protože v soukromých firmách už neplatí dřívější zaručená mzda, která garantovala vyšší výdělek podle náročnosti profese.
Příplatek za víkend přidá deset procent, ale z čeho?
Hotel jede sedm dní v týdnu, takže pokojské běžně nastupují i v sobotu a v neděli. Za tuhle práci jim zákoník práce v paragrafu 118 přiznává vedle mzdy i příplatek nejméně deset procent průměrného výdělku. Nižší nebo vyšší sazbu lze sjednat jedině v kolektivní nebo individuální smlouvě, jednostranně ji zaměstnavatel měnit nesmí.
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Klíčové je, z čeho se těch deset procent počítá. Průměrný výdělek je hodinová sazba a zjistíte ji tak, že se hrubá mzda za předchozí čtvrtletí vydělí počtem odpracovaných hodin. U pokojské se mzdou kolem 25 000 korun vyjde tento průměrný výdělek zhruba na 156 korun za hodinu.
Za víkendovou směnu si připlatí jen pár korun na hodinu
Když se deset procent aplikuje na těch 156 korun, dostane pokojská za každou odpracovanou víkendovou hodinu navíc necelých šestnáct korun. Za jednu osmihodinovou sobotní směnu je to kolem 125 korun a za čtyři víkendové směny během měsíce dohromady zhruba 500 korun.
Příplatek za víkendovou práci přidá pokojské jen několik korun na hodinu, za celý měsíc víkendových směn dohromady zhruba 500 korun. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě tady spadne většině lidí čelist. Slovo „příplatek“ zní jako výrazné přilepšení, jenže v praxi jde o pár korun na hodinu. Na celkové výplatě se víkendová práce projeví, z pokojské ale rozhodně neudělá dobře placenou práci.
Přečtěte si také: Klasické solení masa jde stranou. Češi přebírají francouzský postup, po kterém zůstane šťavnaté V luxusních a lázeňských hotelech se výplata šplhá výš
Rozdíly mezi provozy jsou přitom velké. V malých penzionech a levnějších hotelích se mzdy drží u minima, kdežto v lázeňských a prémiových hotelích, kde se hlídá každý detail a personál se shání obtížně, nabídky vystoupají výrazně výš. Desetina nejlépe placených hotelových uklízeček překročila v roce 2025 hranici 34 772 korun hrubého měsíčně.
K vyššímu výdělku pomáhají i další zákonné příplatky za noční směny a za práci o státním svátku. V hotelovém provozu, který nezavírá ani o Vánocích, se takové hodiny během roku nasčítají.
Kolik tedy pokojská reálně bere
Realistický obrázek vypadá takto. Běžná hotelová pokojská se dostane na 25 000 až 27 000 korun hrubého, k tomu si za víkendy, noční a svátky připlatí stovky až nižší tisíce korun podle toho, kolik takových hodin odslouží. V prémiovém hotelu se výdělek i s příplatky může přehoupnout přes 34 000 korun.
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Číslo, které nadpis slibuje, tak žádnou astronomickou částku nepřipomíná. Překvapí spíš tím, jak nízko se výdělek za fyzicky náročnou práci drží a jak málo na něm mění příplatky, které na první pohled znějí lákavě.
Zdroje: https://zpravy.kurzy.cz/859618-prumerna-mzda-uklizecek-byla-27-000-kc-reditele-v-uklidu-nemaji-ani-ceskou-prumernou-mzdu/, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://www.epravo.cz/top/clanky/odmenovani-prace-v-sobotu-a-v-nedeli-82468.html, https://muj-pravnik.cz/priplatek-za-praci/, https://www.pracomat.cz/profese/pokojska