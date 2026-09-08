Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Německá armáda cvičí u hranic, do Libereckého kraje mohou doletět balony s letáky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obyvatelé Libereckého kraje mohou na obloze či na zemi narazit v těchto dnech na neobvyklé heliové balony a letáky. Německý Bundeswehr totiž od soboty provádí v příhraniční Horní Lužici cvičení EAGLE, během kterého trénuje jejich shazování. Přestože je cílem zasáhnout německé území, aktuální povětrnostní podmínky mohou tyto předměty zanést až na českou stranu hranic.
Německá armáda cvičí u hranic, do Libereckého kraje mohou doletět balony s letáky

Německá armáda cvičí u hranic, do Libereckého kraje mohou doletět balony s letáky

Zdroj: Die Bundeswehr in Sachsen
Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Rokytnice schválila změnu územního plánu, dovoluje i rozvoj skiareálu
Rokytnice schválila změnu územního plánu, dovoluje i rozvoj skiareálu
Ukradli kolo a spěchali na vlak. Odjet jim zabránila vyšší moc
Ukradli kolo a spěchali na vlak. Odjet jim zabránila vyšší moc

Blesková akce jabloneckých strážníků překazila plánované ujetí s cizím majetkem. Dvojice, která ukradla...

Velký úspěch malých házenkářů z Liberce. Na házenkářském festivalu urvali stříbro
Velký úspěch malých házenkářů z Liberce. Na házenkářském festivalu urvali stříbro

Stříbrné medaile si na třídenním Házenkářském festivalu v Lovosicích, který je jedním z největších...

Svátek U Nisy se nekoná. Stadion nevyhovuje, ženy evropský pohár odehrají v Ústí
Svátek U Nisy se nekoná. Stadion nevyhovuje, ženy evropský pohár odehrají v Ústí

Po postupu přes Sarajevo, kdy odvetu na stadionu U Nisy sledovala rekordní návštěva, se ženy Slovanu těšily...

Příběhy hradů a zámků u vás doma: Vyzkoušejte novou deskovku od kastelánů
Příběhy hradů a zámků u vás doma: Vyzkoušejte novou deskovku od kastelánů

Jak se proměnit ve šlechtice, vydat se na cestu po hradech a zámcích a zažít dobrodružství, aniž by člověk...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.