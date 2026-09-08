Účtenka z koše před obchodem stačí k podvodu za tisíce korun. Funguje díky slabině v systému výměny zboží

Celý mechanismus stojí na jediném paradoxu: čím vstřícnější výměnné podmínky řetězec nabízí, tím snáz jím projde člověk, který nikdy nic nekoupil. Jan Svoboda v rozhovoru pro Kupi.cz popsal schéma, ve kterém první osoba zakoupí konkrétní výrobek a ponechá si účtenku. Druhá osoba, komplic, se o chvíli později vrátí do téže prodejny, sejme z regálu identický kus, přidá k němu jiné zboží ve shodné cenové hladině a u pokladny oznámí, že jde o výměnu nevhodného dárku. V českém příkladu figurovala helma za přibližně 5 200 Kč, kterou „zákazník“ vyměnil za lyžařské boty stejné hodnoty. Personál viděl neporušený výrobek s originálním štítkem, platnou účtenku odpovídající času i místu, a výměnu schválil.
Proč trik prochází: anatomie slabého místa v procesu výměny
Klíčová zranitelnost neleží v technologii, ale v provozní kultuře. Velké řetězce staví zákaznický servis na rychlosti a vstřícnosti. Zaměstnanec u reklamačního pultu dostává pokyn vyřešit požadavek co nejhladčeji, protože každá zbytečná minuta zdržení generuje nespokojenost. Právě tato filozofie otevírá prostor pro zneužití.
Podvodník přichází s dokladem, který sedí na produkt, datum i pobočku. Zboží drží v ruce nerozbalené, s etiketou. Vizuálně je situace k nerozeznání od legitimní výměny. Ve vytížených hodinách, a zvláště při střídání směn, si obsluha jednotlivé transakce nepamatuje. Prodejna navíc zpravidla neověřuje, zda právě tento konkrétní kus byl dříve skutečně prodán. Kontroluje shodu typu výrobku s účtenkou, nikoli vazbu na konkrétní sériové číslo nebo věrnostní účet.
Svoboda upozorňuje i na zdroj samotných účtenek: zákazníci je odhazují do odpadkových košů přímo před prodejnou. Důvod je prostý, nákup mají uložený v mobilní aplikaci obchodníka, takže papírový doklad považují za zbytečný. Podvodník tak získá věrohodný klíč k výměně, aniž by se dostal do konfliktu s původním kupujícím.
Krádeže v obchodech prudce rostou: co říkají policejní data za rok 2025
Trik s účtenkou nemá ve statistikách Policie ČR vlastní kolonku, rozpouští se v širší kategorii majetkové kriminality. Celkový obraz ovšem mluví jasně. Roční vyhodnocení registrované kriminality za rok 2025 uvádí nárůst krádeží v obchodech o 15,4 %. Zvláště výrazně se problém projevil v Moravskoslezském kraji, kde krádeže prosté v obchodech představovaly nejčastější trestný čin s 2 700 evidovanými skutky. Nejzatíženějšími okresy zůstávají Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek.
Bezpečnostní firma M2C doplňuje pohled z terénu: v jejích datech za rok 2025 stoupl počet odhalených krádeží v maloobchodu meziročně o 17,6 %. Zatímco v roce 2021 zachytili průměrně 17 případů měsíčně, dnes je to zhruba 180. Muži tvořili 72 % pachatelů. Nejvyšší koncentrace incidentů připadá na březen, květen a předvánoční období; nejrizikovějšími dny jsou neděle a pondělí, z denní doby pak ranní a odpolední hodiny.
Kde končí přestupek a začíná trestný čin: právní hranice 10 000 korun
Praktika s účtenkou míří právně k § 209 trestního zákoníku, tedy k podvodu. Pachatel uvádí personál v omyl předstíráním legitimní výměny a získává majetkový prospěch. Základní sazba činí až dva roky odnětí svobody; při větší škodě hrozí jeden až pět let, při organizované skupině nebo značné škodě dva až osm let.
Zásadní detail: hranice nikoli nepatrné škody začíná na 10 000 Kč. Případ helmy za 5 200 Kč se tedy při izolovaném posouzení pohybuje pod touto hranicí. Přesná kvalifikace závisí na souběhu více útoků, celkové výši způsobené škody a okolnostech, například zapojení komplice. Naše doporučení: u jednotlivých epizod pod deset tisíc korun je třeba s označením „trestný čin“ zacházet obezřetně.
Jak se obchody brání a co můžete udělat vy sami
Řetězce postupně zpřísňují výměnný proces. Mezi doložená opatření patří:
- Detailnější kontrola účtenky – ověření času, data a pobočky nákupu, nikoli pouhý pohled na typ produktu.
- Vazba na věrnostní program – propojení dokladu s konkrétním zákaznickým účtem nebo platební kartou.
- Propojení kamer s pokladními daty – systém TrackSys od M2C například synchronizuje videozáznam z pokladny s účtenkou a detekuje nestandardní chování při markování zboží.
- Školení personálu – zaměstnanci se učí rozpoznávat typické legendy typu „nevhodný dárek“ nebo „doma už máme stejný kus“ a u dražšího zboží přivolat nadřízeného.
Při nasazení kamer na pracovišti ovšem platí povinnost informovat zaměstnance a dodržet přiměřený rozsah sledování.
A co můžete udělat jako zákazník? Především: nevyhazujte účtenku do koše před prodejnou. Odneste ji domů, roztrhejte údaje o čase, místě a položkách nákupu, právě ty dávají papírku zneužitelnou hodnotu. Pokud máte doklad uložený v aplikaci, o to víc platí, že papírová verze patří do skartovačky, nikoli do veřejného koše.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková