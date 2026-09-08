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Samsung nechce, aby školy automaticky kupovaly iPady. Zažaloval město v Německu a stovky dětí teď zůstávají bez tabletů

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Město Datteln nesmí bez řádného odůvodnění vypsat zakázku výhradně na iPady. Přes 600 žáků teď čeká na tablety, které nepřijdou dřív než v roce 2027.
Škola, dítě s iPadem při výuce

Škola, dítě s iPadem při výuce

Zdroj: Oakknollschool / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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