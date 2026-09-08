Samsung nechce, aby školy automaticky kupovaly iPady. Zažaloval město v Německu a stovky dětí teď zůstávají bez tabletů

Město Datteln v Severním Porýní-Vestfálsku chtělo v roce 2025 nakoupit 665 nových iPadů s obaly pro sedm městských škol, pět základních, jednu reálku a gymnázium. Zakázku ale nastavilo tak, že požaduje pouze produkty Apple, aniž by dostatečně prokázalo, proč nemohlo soutěžit s konkurencí. Samsung proti tomu podal námitku, prošel přezkumem u Vergabekammer Westfalen a nakonec se dostal až k Oberlandesgericht Düsseldorf. Ten 2. září 2026 rozhodl pravomocně: nákup zastavil a město musí vypsat novou, produktově otevřenou soutěž. Výsledek? Stovky dětí v Dattelnu zůstávají bez tabletů a starosta André Dora pro WDR přiznal, že nová zařízení nedorazí dříve než za půl roku, reálně spíš až v roce 2027.
Proč chtěla škola automaticky kupovat iPhony
Nejde o to, že by Datteln nakupoval iPady bez jakéhokoli řízení. Město vypsalo otevřenou soutěž, jenže podmínky nastavilo tak, že jim vyhovuje jediný výrobek, Apple iPad. Německá Vergabeverordnung přitom v § 31 zakazuje v technických specifikacích odkazovat na konkrétního výrobce, typy nebo ochranné známky, pokud tím dochází ke zvýhodnění nebo vyloučení jiných produktů. Výjimka existuje, ale jen tehdy, když zadavatel přesvědčivě doloží, že jiné řešení prostě nefunguje.
Datteln argumentoval tím, že ve školách už běží přes 2 700 iPadů, učitelé jsou proškolení na ekosystém Apple a přechod na jinou platformu by byl drahý a komplikovaný. Soud tyto argumenty nezamítl jako nesmyslné, řekl ale, že zůstaly příliš obecné. Město nedoložilo konkrétní kalkulaci nákladů přechodu a část výpočtů, které předložilo, nebyla podle soudu věrohodná. Právě proto verdikt zní: soutěž opakujte a buď ji otevřete, nebo pořádně vysvětlete, proč musí být uzavřena.
Proč Samsung vybral zrovna malé město
Samsung veřejně nevysvětlil, proč napadl zakázku právě v Dattelnu, a ne třeba v Essenu, kde školy provozují přes 74 000 iPadů, nebo v Dortmundu s 83 437 kusy. Starosta Dora sám přiznal, že netuší, proč si Samsung vybral právě jeho město.
Logika ale představuje strategickou kalkulaci. Soudní náklady se odvíjejí od hodnoty zakázky a 665 iPadů je srovnatelně levnější než napadení kontraktu pro desítky tisíc zařízení. Samsung si tak mohl otestovat právní princip s minimálním finančním rizikem. A precedens funguje stejně, ať padne v Dattelnu, nebo v Essenu.
Důležité je, co verdikt neříká. Soud nenařídil „kupte Android“. Neřekl ani, že Apple nemůže v nové soutěži vyhrát. Řekl pouze, že zadavatel nesmí předem omezit trh na jednu značku, aniž by to přesvědčivě zdůvodnil. Apple tedy může v opakované soutěži znovu uspět, pokud nabídne nejlepší poměr ceny a kvality v otevřené konkurenci.
Ekosystémová minulost: proč se města drží Applu
Města jako Essen nebo Dortmund nejsou závislá na iPadech z rozmaru. Za čísla stojí roky budování infrastruktury:
- Centrální správa zařízení přes Apple School Manager a navázané MDM řešení, které umožňuje vzdáleně konfigurovat tisíce tabletů najednou.
- Školení učitelů specificky na iPadOS, tvorba výukových materiálů v aplikacích Apple a práce s Classroom.
- Sdílení zkušeností mezi obcemi, Essen například popisuje meziměstskou spolupráci na správě iPadového ekosystému.
Přechod na jinou platformu proto není otázka jednoho nákupu. Je to projekt zahrnující výměnu nebo rekonfiguraci MDM, přeškolení pedagogů a potenciálně i přepracování výukových materiálů. Technicky ale není nemožný. Microsoft Intune například umí spravovat Android i iPadOS zařízení v jednom prostředí, takže ani smíšený provoz není sci-fi. Soud v Düsseldorfu právě na tohle upozornil: provozní náročnost přechodu je reálná, ale nestačí ji jen tvrdit, je třeba ji vyčíslit a prokázat.
Co to znamená pro české školy
Český právní rámec stojí na podobných základech. Obce jsou podle zákona č. 134/2016 Sb. veřejnými zadavateli a i české právo omezuje bezdůvodné zvýhodnění konkrétní značky. Podle oficiální metodiky Ministerstva pro místní rozvoj platí zásady přiměřenosti a zákazu diskriminace i u podlimitních a malých zakázek. Celostátní data o tom, kolik českých škol provozuje iPady, se veřejně nedodávají, neexistuje jednotný dataset. Právní princip je ale jasný: pokud by česká obec vypsala zakázku stylem „chceme výhradně iPad“ bez konkrétního odůvodnění, vystavuje se riziku napadení ze strany konkurenčního dodavatele.
Evropský rozměr sporu podtrhuje i judikatura Soudního dvora EU. V rozsudku ve věci C-424/23 (DYKA Plastics) soud potvrdil, že výjimku pro odkaz na konkrétní typ nebo původ produktu v technických specifikacích mají vykládat restriktivně. Düsseldorfský verdikt sice zůstává německým precedentem (k předběžné otázce na unijní úroveň nedošlo), ale jeho logika rezonuje s tím, jak evropské právo čte pravidla veřejného zadávání obecně.
Kdo vlastně vyhrál
Samsung vyhrál soudní spor. Město Datteln prohrálo právní bitvu. Ale účet platí sedm škol a přes šest set dětí, které místo tabletů dostaly lekci z veřejného zadávání. Starosta Dora na oficiálním webu města oznámil, že město prověřuje další postup, ale novou soutěž teprve musí připravit od nuly.
Verdikt z Düsseldorfu neříká „nekupujte Apple“. Říká něco důležitějšího: pokud chcete za veřejné peníze nakoupit techniku jedné značky, musíte umět spočítat a dokázat proč. Kdo to neumí, riskuje, že jeho žáci budou rok sedět před prázdnými lavicemi.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík