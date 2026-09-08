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Soudkyně poslala muže do vazby. Ten ji pak v návalu vzteku napadl v soudní síni

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Dennívýzva
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Nebezpečným napadením soudkyně rozhodující o uvalení vazby vyvrcholil případ třiatřicetiletého útočníka. Na začátku bylo přepadení, které se odehrálo na vlakovém nádraží v Rokycanech. Útočník tam napadl kvůli dluhu devětatřicetiletého muže. Ten o incidentu informoval policii.
Soudkyně poslala muže do vazby. Ten ji pak v návalu vzteku napadl v soudní síni

Soudkyně poslala muže do vazby. Ten ji pak v návalu vzteku napadl v soudní síni

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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