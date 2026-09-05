Gulášfest v Lukách: Sešla se tu spousta fajn lidí, zhodnotil cyklista z Jihlavy

„Divadelníci mají guláš takový jemný, nabízí k němu chilli podle chuti, u myslivců je ze zvěřiny, ten se jen rozpadá, Kamarádi Balkánského ranče, ti ho zase mají takový ostrý, pro chlapy,“ hodnotí ve stanu jedna místní seniorka, která zrovna zvažuje, pro koho bude hlasovat. Rozhodnout se mezi deseti uchazeči opravdu nebylo nic snadného, ale šlo jen o cenu sympatie. Hlavní výsledky vzešly z posuzování odbornou porotou.
Jako nejlepší byl vybraný Moravské guláš, který připravili zástupci loucké pizzerie. „Nevařili jsme dopředu, přišli jsme s tím, že máme cibuli, máme maso, a jdeme do toho,“ popsal Michal Hořínek. A jaké bylo tajemství úspěchu? „Nejlepší je proto, že to vařili dva borci, kteří jsou z Moravy a dali tomu to, co k tomu má být, hodně slivovice a nějaké pivko,“ doplnil ho v nadsázce druhý kuchař Petr Císař. Uvařili třicet litrů guláše a ví, že ho mohlo být více, několik lidí museli odmítnout s tím, že prostě už není. Nestihli dát ochutnat ani manželkám, tak rychle byl kotlík prázdný.
Druhý byl tým Dva a půl kuchaře. „Vsadili jsme na klasiku, na hovězí guláš. Byl to guláš silný, který měl chuť a byl vhodný pro děti i zdatné muže,“ popsal Jiří Vystrčil jejich pokrm. A jak se vařilo? „Zpočátku to bylo hodně o stresu, museli jsme postavit stánek, udělat výčep, osmahnout cibuli, zajistit oheň a to nás stálo spoustu sil. Ale potom jsme začali vařit guláš, obešli si všechny stánky a ta rodinná atmosféra, co tu panovala, byla vynikající. Pro mě to předčilo očekávání, jak to bude vypadat,“ pokračoval.
Spolu s manželkou Magdou a bratrancem Tomášem Melichárkem měli šest kilo masa a stejně cibule, i oni ale usoudili, že guláše mohlo být více, z legrace říkají, že příští rok udělají sto kil masa. Každopádně si ale pochvalovali atmosféru. „Od samého rána tu byla moc příjemná atmosféra, žádný tým nebyl konkurenční, všichni jsme si navzájem přáli úspěch a bylo to moc hezké,“ ocenila Magda Vystrčilová.
Cenu sympatie od veřejnosti a třetí místo od poroty si vysloužili Pejskaři a jejich O chlup lepší guláš. Loučtí kynologové přitom měli před třemi týdny velkou oslavu šedesáti let od založení a o účasti na gulášfestu se bavili asi měsíc, než padlo rozhodnutí. Na co vsadí ale bylo jasné. „Od začátku jsme věděli, že to bude hovězí guláš. Množství bylo stejné, kolik si děláme na náš tábor na cvičáku, bylo ho z šesti a půl kila masa, nějakých třicet litrů, a bylo to málo,“ zhodnotila Marcela Šloufová.
Guláš vařil i Krakonoš
O kulturní vložku se postarali loučtí divadelníci, kteří kromě vaření guláše se speciálním Krakonošovým chilli během dne také třikrát hráli krátkou tematickou inscenaci na motivy Krkonošských pohádek. Týkala se, jak jinak, vaření guláše. Pokaždé byli oceněni bouřlivým potleskem.
Na akci byla skvělá atmosféra, potkali se sousedé, přijela ale i řada lidí z Jihlavy. „Jel jsem na kole asi před dvěma hodinami a z cyklostezky mě přilákala vůně guláše. Zastavil jsem a jsem za to vděčný. Je tady spousta fajn lidí a je vidět, že to tmelí obec, fandím takovým akcím,“ nešetři slovy chvály Jaroslav Michael z Jihlavy. „Hlasování pro mě bylo snadné, přišel jsem ke stánku, kde mi pán říkal, my vyhrajeme, máme tady kotlík, máme tady oheň, kdo to má? Já jim to přál, i když ještě neměli guláš hotový, musel jsem čekat. Pak jsem k nim přišel jako k prvním, dal jsem si také jiné guláše, ale oni skutečně vyhráli,“ líbilo se sympatickému návštěvníkovi.
„Myšlenka je to velmi dobrá, je to můj první gulášfest, na kterém jsem v životě byla,“ zhodnotila Kateřina Dvořáková, která z Luk pochází. „Rozhodování pro mě bylo jednoduché, chtěla jsem podpořit skauty, kteří měli jako jediní veganský guláš a dostali můj hlas,“ usmála se. Nezapomněla zmínit i vyžití pro děti, které se dokázaly zabavit i bez skákacího hradu a malování na obličej, nedílné součástí většiny podobných akcí. Místo toho si mohli zkusit méně tradiční hry. „Aktivity pro děti byly super, nejvíce se mi líbily lyže pro dva lidi, potkala jsem tu spolužačky, se kterými jsem si taky užila spoustu zábavy,“ zhodnotila devítiletá Eliška. Nová akce zkrátka bavila všechny.