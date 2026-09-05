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Gulášfest v Lukách: Sešla se tu spousta fajn lidí, zhodnotil cyklista z Jihlavy

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Pořádně živo bylo dnes za louckým zdravotním střediskem. Nultý, vlastně zkušební, ročník Gulášfestu přilákal odhadem tisícovku návštěvníků a ve vzduchu byla nejen vůně guláše, ale také vřelá atmosféra.
Gulášfest v Lukách: Sešla se tu spousta fajn lidí, zhodnotil cyklista z Jihlavy

Gulášfest v Lukách: Sešla se tu spousta fajn lidí, zhodnotil cyklista z Jihlavy

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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