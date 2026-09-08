Klasické zavařování rajčat končí. Češi objevili způsob, jak uchovat úrodu bez sklenic i vaření

Konec léta patří rajčatům. Keříky se prohýbají a najednou je jich doma víc, než kdokoli stihne sníst v salátu. Zavařování zná každý, jenže postávat půl dne u sporáku a drhnout desítky sklenic se dnes chce málokomu. Existuje přitom jednodušší cesta, jak si letní chuť schovat až do zimy.
Proč mrazák a sušička vytlačují sklenice
Zavařování má jednu nevýhodu, kterou zná každý, kdo ho zkusil. Zabere spoustu času. Sterilizace sklenic, spařování, loupání, hlídání teploty u plotny. Kdo má práci a děti, na to často nemá náladu.
Čím dál víc lidí se proto obrací k mrazáku a sušičce. Nepotřebujete k tomu žádné zvláštní vybavení, stačí sáčky nebo dózy a kousek místa. Navíc ušetříte za kupované plechovky loupaných rajčat, po kterých doma stejně sáhnete, kdykoli chystáte omáčku na těstoviny nebo domácí pizzu. Domácí zásoba vyjde levněji.
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Nejrychlejší způsob je až překvapivě jednoduchý:
U rajčat odstraňte stopky, opláchněte je a nechte oschnout. Celá je naskládejte do mrazicího sáčku, vytlačte z něj vzduch. Připište datum uložení.
Aby se plody neslepily do jednoho tvrdého kusu, nechte je nejdřív ztuhnout rozložené vedle sebe na tácu a teprve pak je přesypte k sobě.
A jeden bonus navrch. Jakmile rozmražené rajče povolí, slupka z něj sklouzne skoro sama, takže otravné spařování a loupání zatepla úplně odpadá.
Přečtěte si také: Nevyhazujte staré hliníkové formy na koláč. Za tahle konkrétní provedení dávají sběratelé až 5 000 Kč Sušení: z plné mísy zbude hrst, zato s výraznou chutí
Druhá oblíbená cesta je sušení. Rajčata při něm ztratí většinu vody, takže z plné mísy nakonec zůstane jen hrst, zato s koncentrovanou a příjemně nasládlou chutí.
Rajčata se dají sušit v sušičce i v troubě, v uzavřené dóze pak vydrží zhruba půl roku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na sušení se hodí spíš dužnaté odrůdy, které v sobě nemají tolik šťávy.
Nakrájejte je zhruba na centimetrové plátky, menší cherry rajčata jen překrojte napůl. Lehce osolte a rozložte na plech nebo do sušičky. V sušičce se osvědčí teplota kolem 55 až 60 stupňů, v troubě sušte při nízké teplotě a s pootevřenými dvířky. Plátky občas otočte. Přečtěte si také: Klasické solení masa jde stranou. Češi přebírají francouzský postup, po kterém zůstane šťavnaté
Správně usušený plátek pruží, je vláčný a při ohnutí nepraská.
Pozor na častou chybu: příliš vysoká teplota rajčata místo usušení připraví o chuť a nechá je zhořknout. Usušené plody skladujte v uzavřené dóze v suchu, nebo je zalijte olejem s bylinkami a česnekem. Vydrží zhruba půl roku.
Počítejte s tím, že po rozmrazení změknou
Jednu věc je férové říct rovnou. Rozmražená rajčata už nebudou jako čerstvá. Kvůli velkému obsahu vody po rozmrazení změknou a pustí šťávu, takže na svěží salát se nehodí.
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Do teplé kuchyně jsou ovšem ideální. V rajské, v guláši nebo jako základ husté polévky odvedou stejnou službu jako čerstvé plody. Vyplatí se mrazit je rovnou v menších dávkách kolem 400 gramů, tolik padne do jednoho hrnce omáčky.
Rychlá passata i rajčatový prášek
Kdo chce mít v zimě po ruce hotový základ, může rajčata zbavit semínek a slupky, nasyrovo je rozmixovat na passatu a tu zamrazit v malých porcích. Nazmar nemusí přijít nic ani při sušení. Usušené slupky a drobnější kousky rozdrťte na rajčatový prášek. Hodí se všude, kde chcete přidat rajčatový tón, třeba do guláše nebo na marinádu k masu.
Plesnivé plody do zásob nepatří
Na jednu věc si dejte pozor bez ohledu na to, kterou metodu zvolíte. Do zásob klidně putují i plody, které mají to nejlepší za sebou. Změklé nebo trochu otlačené kousky bývají dokonce plnější a nasládlejší. Ven ale musí všechno, co načala hniloba nebo plíseň.
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Napadené místo přitom nikdy jen neseřízněte. U šťavnatých potravin, mezi které rajčata patří, se plíseň dostane hluboko pod povrch i tam, kde ji okem nezahlédnete, takže odkrojení viditelné skvrny nic neřeší. Rajčata jsou sama o sobě zdravá, obsahují vitamin C i antioxidant lykopen, a bylo by zbytečné si tuhle výhodu kazit rizikem.
Zdroje: https://zena-in.cz/clanek/nestihate-zpracovat-urodu-rajcat-zamrazte-je-a-uzijte-si-jejich-chut-v-zime, https://www.toprecepty.cz/clanky/9015-jak-zpracovat-rajcata-bez-zavarovani-pet-jednoduchych-a-lahodnych-zpusobu-uchovani-rajcat-az-do-zimy/, https://www.zcsmaragd.cz/zahradnicka-abeceda—pruvodce-sazenim–kombinacemi-a-peci-o-rostliny/zpracovani-rajcat–solanum-lycopersicum–suseni–zavarovani-a-domaci-passata/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rajcata-na-zimu-bez-zavarovani-recept-30000827.html, https://www.vitalia.cz/clanky/prebytky-rajcat-nemusite-jen-zavarovat-klidne-je-dejte-do-mrazaku/, https://cooky.cz/jak-uchovat-rajcata-metoda-postup-mrazeni-zavarovani/