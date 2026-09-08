Koupaliště Motol dostane wellness i bistro. Praha hledá nájemce na 12 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Koupaliště Motol dostane wellness i bistro. Praha hledá nájemce na 12 let
Cesta na letiště se v následujících týdnech může výrazně protáhnout. Kvůli pokračující přestavbě...
Vedení Prahy souhlasilo s uzavřením třicetileté smlouvy s Českými drahami (ČD) za 165,17 miliardy korun na...
Vážná nehoda se stala na pražské zastávce Katovická. Osmasedmdesátiletá žena nastupovala do autobusu, když...
Pražský magistrát podpoří duchovní péči ve dvou věznicích. Dar ve výši 660 tisíc korun půjde na výstavbu...
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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