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Koupaliště Motol dostane wellness i bistro. Praha hledá nájemce na 12 let

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Praha hledá provozovatele koupaliště Motol, který areál získá do nájmu na 12 let. Vítěz výběrového řízení bude muset na vlastní náklady vybavit nové wellness centrum a bistro, což ho podle odhadů vyjde na 15 až 20 milionů korun. Koupaliště bude provozovat na vlastní podnikatelské riziko.
Koupaliště Motol dostane wellness i bistro. Praha hledá nájemce na 12 let

Koupaliště Motol dostane wellness i bistro. Praha hledá nájemce na 12 let

Zdroj: hlavní město Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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