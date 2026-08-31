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Habera v první epizodě SuperStar soutěžící nešetří. Co diváky čeká v první epizodě?

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Legendární pěvecká show je zpět! SuperStar odstartuje již ve středu 2. září 2026 ve 20:20 na obrazovkách televize Nova. Hned první díl přinese spoustu vynikajících, ale i méně povedených pěveckých vystoupení, silné životní příběhy, nečekaná setkání a pořádnou dávku humoru. Nechybí ani ostré komentáře Paľa Habery, který své pověsti rozhodně zůstane věrný.
Ewa Farna a Palo Habera.

Ewa Farna a Palo Habera.

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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