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Rajčatový salát ve sklenici uchová chuť léta na zimu: Bez konzervantů vydrží ve spíži překvapivě dlouho

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Klasický rajčatový salát si pamatuji z léta, kdy se mísa na stole vyprazdňovala rychleji než košík s pečivem. Zavařená verze je chytrý způsob, jak si tuhle jednoduchou věc schovat na později - a když se vezmou pevná zralá rajčata a nepřežene se sterilace, výsledek není žádná rozvařená smutná sklenice.
Fotografie k zavařenému rajčatovému salátu

Fotografie k zavařenému rajčatovému salátu

Zdroj: Foto: Jiří Zelenka, Creative Commons, CC BY-SA 4.0, Recept na zavařený rajčatový salát
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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