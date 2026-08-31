Rajčatový salát ve sklenici uchová chuť léta na zimu: Bez konzervantů vydrží ve spíži překvapivě dlouho

pro mě patří k létu skoro stejně jako chleba položený vedle mísy na stole. V Rajčatový salát zavařené podobě je to podobná věc, jen se místo rychlého snězení počítá se sklenicemi ve spíži a trochou klidu při přípravě. Když vezmete pevná zralá a nenecháte je v horké vodě zbytečně dlouho, dokážou i uprostřed zimy chutnat překvapivě rajčata čerstvě.
Receptů koluje víc, většinou se liší hlavně nálevem. Někdo na 1 až 1,5 kg rajčat svařuje vodu s cukrem, solí, pepřem nebo novým kořením, jinde se zelenina jen zalije ochucenou vodou a hotovo. Tato verze je schválně jednoduchá:
rajčata na čtvrtky, cibule na plátky, paprika na větší kusy, česnek vcelku, do sklenice sůl, cukr a ocet. Žádná paráda na efekt, spíš poctivá spižírna. Důležité je jediné: rajčata musí držet tvar. Ta unavená, měkká, už patří spíš do . Spěchání se moc nevyplácí. omáčky Sklenice nechte po sterilaci vychladnout přímo v hrnci.
Rajčata jsou
chutná a zároveň velmi výživná. Obsahují především lycopen, silný antioxidant, který je spojován s podporou zdraví srdce a může přispívat ke snížení rizika některých chronických onemocnění. Jsou také dobrým zdrojem vitaminu C, draslíku, vitaminu K a folátu a díky vysokému obsahu vody a vlákniny mají poměrně málo kalorií. Lycopen se navíc podle Healthline lépe vstřebává, pokud jsou rajčata tepelně upravena a konzumována s trochou tuku. Recept na zavařený rajčatový salát
Doba přípravy: 50 minut + sterilace 20 minut + chladnutí ve vodě Co potřebujeme
Zeleninový základ: 1,5 kg pevných zralých rajčat 3 ks bílých paprik 4 ks cibule 4 – 6 stroužků česneku 1 hrst čerstvé petrželky
Do každé sklenice: 3 – 4 kuličky celého pepře 1/2 lžičky soli 1 lžíce cukru 1 lžíce octa 1 stroužek česneku
Zalití: podle potřeby převařená a vychladlá voda Postup přípravy rajčatového salátu ve sklenicích na později
1.
Rajčata omyjte, vykrojte stopky a nakrájejte je na čtvrtky. Papriky rozkrájejte na větší kousky, cibuli na plátky a část petrželky nasekejte nahrubo. Nemusí být jako ze soutěže ve studené kuchyni.
2. Čisté sklenice postavte na linku. Do každé dejte pár
kuliček pepře, 1 stroužek česneku, trochu cibule, kousek papriky a špetku petrželky.
3. Do každé sklenice přisypte
1/2 lžičky soli a 1 lžíci cukru, přidejte 1 lžíci octa a potom sklenice doplňte rajčaty. Plňte je pořádně, ale netlačte na ně silou. Rajčata mají zůstat kousky, ne se proměnit v protlak ještě před sterilací. Foto: Jiří Zelenka / Creative Commons / CC BY-SA, Recept na zavařený rajčatový salát do sklenic
4. Zeleninu zalijte
převařenou vychladlou vodou tak, aby byla ponořená. Okraje sklenic případně otřete a dobře zavíčkujte.
5. Na dno většího hrnce dejte utěrku, naskládejte sklenice a přilijte vodu těsně pod víčka. Přiveďte ji k varu a od chvíle, kdy začne vařit, sterilujte
20 minut.
6. Pak sporák vypněte a
sklenice nechte ve vodě úplně vychladnout. Trvá to, ano. Salátu to ale pomůže udržet lepší strukturu.
TIP: Pokud chcete ostřejší sklenici nebo dvě, přidejte tenký plátek feferonky. Jen s ní opatrně, rajčata by neměla zmizet pod pálivostí.
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Některé recepty na zavařený rajčatový salát vystačí jen s
rajčaty a cibulí. Někde se počítá s 1 kg rajčat a 3 cibulemi, jinde s 1,5 kg rajčat a 4 cibulemi. K tomu voda, sůl, cukr a koření. Kdo chce opravdu čistou rajčatovou chuť, může papriku bez výčitek vynechat. Já bych ji ale úplně neodepisoval. Pár kousků bílé papriky udělá ve sklenici dobrou práci a salát pak nechutná tak jednorozměrně.
Narazit můžete i na kořeněnější verze s
bobkovým listem, celým i mletým pepřem nebo novým kořením. Chuť se tím posune jinam, víc ke klasickým zavařeninám ze spíže než k lehké příloze. Není to špatná cesta. U první várky bych ale držel ruku trochu zpátky, ať víte, co rajčata sama zvládnou. Často kladené otázky o zavařeném rajčatovém salátu
Jaká rajčata jsou nejlepší?
Sáhněte po
pevných a vyzrálých, ale ne přezrálých kusech. Měkká rajčata pustí hodně šťávy a po sterilaci často vypadají povadle ještě dřív, než sklenici otevřete.
Jak dlouho sterilovat?
U tohoto postupu počítejte s
20 minutami od začátku varu. Delší čas obvykle nepřidá na jistotě tolik, aby stálo za to obětovat pevnější zeleninu.
Musí se zalévat vodou?
V tomhle receptu ano. Použijte
převařenou a vychladlou vodu. Existují i postupy s připraveným nálevem, tady je ale schválně zvolená jednodušší varianta.
Má rajčatový salát i nějaký přínos kromě chuti?
Rajčata obsahují
vitamin C, draslík a lykopen. Lykopen se často uvádí kvůli antioxidačním účinkům, takže ve sklenici není jen letní vzpomínka naložená na později.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline