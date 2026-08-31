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Málem ho zabili a po probuzení si nepamatoval ani narození dcery: Michal Hrůza slaví 55 let

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Zpěvák a Michal Hrůza slaví 55. narozeniny. Muž, který stojí za řadou známých českých hitů, přitom před dvanácti lety prožíval chvíle, kdy vůbec nebylo jisté, zda se ke své rodině a hudbě ještě někdy vrátí. Po brutálním napadení v Ostravě utrpěl vážné poranění mozku a skončil v umělém spánku. Když se jeho stav začal zlepšovat, čekala ho dlouhá cesta zpátky. Některé části svého života musel dokonce poznávat znovu.
Michal Hrůza zažil strašlivý okamžik

Michal Hrůza zažil strašlivý okamžik

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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