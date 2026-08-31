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Zpívala s Gottem, porážela stálice ve Slavíku. Jana Robbová zemřela v 45 letech zapomenutá a bez koruny

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V roce 1973 skončila ve Zlatém slavíku pátá, před Hanou Zagorovou i Marií Rottrovou. O dvanáct let později odehrála poslední koncert a zmizela z jeviště navždy.
Zpívala s Gottem, porážela stálice ve Slavíku. Jana Robbová zemřela v 45 letech zapomenutá a bez koruny

Zpívala s Gottem, porážela stálice ve Slavíku. Jana Robbová zemřela v 45 letech zapomenutá a bez koruny

Zdroj: Se svolením České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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