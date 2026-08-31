Sam Dolce o víře i velkém triumfu: Praktikující katolík ovládl prestižní soutěž

Sam Dolce. Sam Dolce s kolekcí Ozvěna, která porotu zaujala uceleností, čistotou, jasným autorským rukopisem a promyšleným využitím materiálu. Sam Dolce získal prestižní desingérskou cenu. Sam Dolce přijímá gratulace. Sam Dolce má velký talent. Sam Dolce promluvil o drsném zákulisí soutěží krásy. Ředitel Miss Univesre Česko a Slovensko Sam Dolce - přehlídka Debbie Brown Sam Dolce ve společnosti. Sarah Vu na focení s Miss Univrerse Česko a Slovensko. Sam Dolce je s Annou velmi spokojený Sam Dolce je velmi úspěšný ve světě módy. Sam Dolce svou kolekcí porotu naprosto uchvátil. Sam Dolce je designer a ředitel Miss Universe Česko a Slovensko. Sam Dolce je muž mnoha profesí a tváří. Professional Top Styl Designer hlásí návrat – zvítězil Sam Dolce. Sam Dolce naprosto oslnil svou kolekcí. Sam Dolce suverénně zvítězil. Sam Dolce je velmi úspěšný ve světě módy.
Ředitel Miss Universe Česko & Slovensko Sam Dolce se netají tím, že víra hraje v jeho životě významnou roli. V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvil o svém vztahu ke křesťanství a přiznal, že je praktikujícím katolíkem. Duchovní prostředí se letos promítlo také do finále Miss Universe, které se konalo v kostele. Dolce navíc slaví profesní úspěch, se svou kolekcí Ozvěna se stal absolutním vítězem Professional Top Styl Designer.
Víra v Boha je Samovi velmi blízká
Sam Dolce má velmi blízko k víře. Ředitel Miss Universe Česko & Slovensko náboženství vnímá jako přirozenou součást svého života. Pro Aplausin.cz promluvil také o tom, že víra není ničím neobvyklým ani mezi lidmi, se kterými se v rámci soutěže krásy setkává.
Poukázal například na viceprezidentku Miss Universe, která rovněž pravidelně navštěvuje kostel. Zaujalo ho přitom i to, jakým způsobem se při těchto příležitostech obléká.
"Já si myslím, že veškeré vize, co jsou v soutěži, reflektují jak sebe, tak soutěž. Já to vnímám, že i viceprezidentka Miss Universe často chodí do kostela, opravdu se i obléká, jako by šla na návštěvu k papeži na oficiální audienci. Nosí krajku přes vlasy a přes ramena, mně se to líbí," uvedl Sam Dolce pro Aplausin.cz.
Následně promluvil také přímo o svém vztahu k Bohu. Přestože je pro něj katolická víra důležitá, zdůrazňuje, že své přesvědčení nechce nikomu vnucovat.
"Je to mému srdci opravdu blízké. Já mám tu víru v Boha, ale nikomu to nenutím, ať si člověk věří v co uzná za vhodné. Jsem katolík, praktikující, mám to rád, takže je mi to blízké," svěřil se. Věřící jsou i letošní vítězky
Zajímavé spojení podle něj vzniklo také v případě letošních vítězek soutěže. Dolce totiž zjistil, že i ony mají ke křesťanství blízko. Jednou z nich je česká vítězka Sofie Osako.
"Dokonce i Sofie Osako je katolička a je věřící, což tím, že má tatínka Japonce, může mnohé překvapit. Maminka je Češka z Moravy, tak možná proto tíhne k víře v Boha. A slovenská vítězka Anna Ličková je taky jako katolička, z velmi křesťanské rodiny," popsal Dolce. "Je to přirozený průběh, vůbec jsem to nevěděl, byla to věc, kterou jsem se dozvěděl průběžně," vysvětlil. Finále Miss se poprvé uskutečnilo v kostele
Silný vztah Sama Dolceho k víře se letos symbolicky propojil také s jeho profesním životem. Finále Miss Universe Česko & Slovensko se totiž odehrálo v kostele.
"Je to poprvé, co byl v kostele galavečer Miss ke korunovaci vítězek národních. Takže já jsem za tuto možnost vděčný a myslím si, že celkově atmosféře galavečera to velmi pomohlo, protože tam byl i ten orchestr folklorika, více než 130členný, takže skutečně myslím si, že to hezky zapadlo do sebe a že to dávalo smysl," uvedl. Sam Dolce slaví další velký úspěch
Vedle působení v Miss Universe má Dolce důvod k radosti také ve své návrhářské kariéře. Nedávno uspěl v profesionální soutěži Professional Top Styl Designer, kde se stal absolutním šampionem. O vítězi rozhodovala pětičlenná odborná porota, ve které zasedli Josef Ťapťuch, Kateřina Jarošová, Zuzana Osako, Martin Gruntorád a zástupkyně společnosti VEBA Jana Moťková. Dolce odborníky zaujal svou kolekcí s názvem Ozvěna. Porota na ní ocenila především ucelenost celého konceptu, čistotu zpracování a charakteristický rukopis návrháře. Právě jeho kolekce mu nakonec vynesla první místo a hlavní finanční výhru ve výši 100 tisíc korun.
Do kolekce dal kus sebe
Samotné vítězství bylo pro Dolceho o to významnější, že za výslednou kolekcí stojí množství práce a času. Ocenění od odborníků proto vnímá také jako potvrzení, že úsilí, které do své tvorby vložil, mělo smysl.
"Je to samozřejmě obrovská radost a pořád to ve mně ještě trochu doznívá. Člověk do kolekce dá spoustu času, práce a hlavně kus sebe, takže takové ocenění je pro mě krásným potvrzením, že to celé mělo smysl," svěřil se vítěz Professional Top Styl Designer Sam Dolce.