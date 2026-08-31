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Sam Dolce o víře i velkém triumfu: Praktikující katolík ovládl prestižní soutěž

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Ředitel Miss Universe Česko & Slovensko Sam Dolce se netají tím, že víra hraje v jeho životě významnou roli. V rozhovoru pro Aplausin.cz promluvil o svém vztahu ke křesťanství a přiznal, že je praktikujícím katolíkem. Duchovní prostředí se letos promítlo také do finále Miss Universe, které se konalo v kostele. Dolce navíc slaví profesní úspěch, se svou kolekcí Ozvěna se stal absolutním vítězem Professional Top Styl Designer.
Sam Dolce o víře i velkém triumfu: Praktikující katolík ovládl prestižní soutěž

Sam Dolce o víře i velkém triumfu: Praktikující katolík ovládl prestižní soutěž

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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