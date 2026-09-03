Přichází s odhodláním zvítězit a překonat SchumacheraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Přichází s odhodláním zvítězit a překonat Schumachera
Už několik dní víme, že Monza neuvidí na pole position stát domácího pilota. Andreu Kimiho Antonelliho...
Rozhodnutí Maxe Verstappena setrvat u Red Bullu výrazně stabilizovalo situaci na jezdeckém trhu. Výkonný...
Úřadující mistr světa Lando Norris zakládá svůj vlastní tým, se kterým bude od roku 2027 závodit v...
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Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →