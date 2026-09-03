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Přichází s odhodláním zvítězit a překonat Schumachera

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Ferrari čeká nejdůležitější víkend v roce, k domácímu prvenství po roční pauze má přispět také vylepšená pohonná jednotka. Lewis Hamilton ve čtvrtek přiznal, že sní o nedělním triumfu v Chrámu rychlosti.
Přichází s odhodláním zvítězit a překonat Schumachera

Přichází s odhodláním zvítězit a překonat Schumachera

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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