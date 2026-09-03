Hráč stavěl první PC a znervózněl. Procesor utopil v teplovodivé pastě tak, že komunita prosila, ať jim taky něco nechá

Když RegularTech575 zveřejnil na subredditu r/pcmasterrace dvě fotky sundaného chladiče, komentáře explodovaly během hodin. Na snímcích bylo vidět, co se stane, když začátečník vezme tubu teplovodivé pasty a místo skromného hrášku nakreslí přes celé víčko procesoru velkorysé X. Pasta přetekla daleko za hrany, pokryla okolí socketu a podle autorových vlastních slov se dostala až na druhou věž dvouvěžového chladiče. Přitom šlo o jeho vůbec první sestavu. „Můj první build vůbec, tak jsem do toho prostě šel,“ napsal lakonicky.
Komunita se bavila, ne děsila
Reakce pod příspěvkem měly jednoznačný tón: pobavení, ne paniku. „Nechte trochu teplovodivé pasty i nám ostatním, člověče,“ napsal jeden z komentujících. Další otočil perspektivu: „Pane, ve vaší teplovodivé pastě je procesor.“ Vtipů na téma, že pasta dosáhla až na druhou věž chladiče, se objevily desítky. Žádné agresivní vyčítání, žádné „zničil sis počítač“. Komunita instinktivně věděla, že vizuální drama neznamená automaticky mrtvý hardware.
A měla pravdu. RegularTech575 později upřesnil, že pod tou záplavou pasty leží Ryzen 5 9600X, procesor vyčistil, chladič nasadil znovu, a sestava běžela. Při hraní hlásil teploty kolem 75 °C, což je pro šestijádrový Zen 5 pod dvouvěžovým chladičem naprosto standardní hodnota.
Proč přebytek pasty (obvykle) neznamená zkrat
Klíčové slovo je „nevodivá“.
Arctic MX-6 je výrobcem deklarovaná jako elektricky nevodivá a nekapacitní. Totéž platí pro další populární pastu Noctua NT-H2. Když taková pasta vyteče na základní desku, nevytvoří vodivou cestu mezi kontakty. Nehrozí zkrat, nehrozí odpálená sestava.
Co ale hrozí:
Horší odvod tepla. Příliš tlustá vrstva mezi víčkem CPU a základnou chladiče funguje jako izolant místo vodiče. Intel ve svém návodu k aplikaci pasty výslovně uvádí, že přebytek snižuje účinnost chlazení. Nepořádek vyžadující čištění. Pasta na patici, na okolních součástkách, na spodku chladiče, to všechno se musí pečlivě odstranit, než se chladič nasadí znovu. Ztráta času. Sundání chladiče, čištění isopropylalkoholem, nová aplikace, opětovná montáž. U začátečníka to může znamenat hodinu nervů navíc.
Fatální ale není pasta na desce. Fatální je, když se začátečník lekne, nechá nepořádek být a spustí systém s nefunkčním dosedem chladiče.
Kolik pasty je vlastně správně
Univerzální odpověď neexistuje, protože záleží na velikosti procesoru i na konkrétní pastě. Existují ale jasná doporučení výrobců:
Zdroj Doporučený vzor Pro jaké CPU Intel Jedna tečka velikosti hrášku/zrnka rýže Běžné desktopové procesory Noctua NT-H2 4 malé tečky u rohů + 1 větší uprostřed AM4, AM5, LGA1700, LGA1851, LGA20xx Noctua NT-H2 1 středová tečka (3–4 mm) Menší Intel LGA115x/1200 Arctic MX-6 Přítlakem chladiče, neroztírat Obecně, vysoká viskozita
Společné pravidlo: neroztírat ručně. Ani prstem, ani plastovou kartou. Ruční rozetření vytváří vzduchové bubliny, které zhoršují přenos tepla, tedy přesný opak toho, co pasta má dělat. Správný postup je nanést, přiložit chladič a rovnoměrně dotáhnout.
Arctic u MX-6 zdůrazňuje vysokou viskozitu, která znemožňuje roztírání špachtlí. Noctua jde ještě dál a nabízí konkrétní schémata podle socketu. Obě značky se ale shodnou na tom, že méně je více, a že přítlak chladiče udělá distribuci za vás.
Co dělat, když to přeženete
Pokud pasta vyteče mimo víčko procesoru, postup je přímočarý. Intel doporučuje jemně odstranit starou pastu měkkou suchou utěrkou a isopropylalkoholem. Noctua připouští i suchou nepouštějící textilii. Důležité je jediné: nikdy nenanášet novou pastu na starou a před opětovnou montáží nechat vše uschnout.
A co životnost? Kvalitní pasta na procesoru vydrží roky. Noctua uvádí až pět let, často i déle. Otevřená tuba přežije zhruba dva roky při pokojové teplotě. Měnit se vyplatí až ve chvíli, kdy se při plné zátěži zřetelně zhoršují teploty, ne preventivně každý rok.
Arctic MX-6 se na
Alze pohybuje od 159 Kč za dvougramovou tubu, Noctua NT-H2 AM5 Edition stojí na Mironetu kolem 296 Kč. Za ty peníze vystačíte na několik aplikací, pokud tedy nekreslíte obří X přes celý procesor.
RegularTech575 si svůj Ryzen vyčistil, sestavu rozběhal a při hraní se drží na 75 °C. Největší škoda, kterou utrpěl, nebyl zničený hardware. Byla to hodina čištění a nesmrtelnost v memech na r/pcmasterrace.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda