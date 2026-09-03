Riziko už není tak velké. Zákaz táboráků a pyrotechniky na jižní Moravě končí

S úderem páteční osmé ranní v Jihomoravském kraji skončí období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Na výzvu ředitele krajských hasičů o tom rozhodl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Cigarety i lampiony opět povoleny
Omezení platilo v regionu od 31. července, a to kvůli nedostatku srážek a zvýšenému množství požárů. V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru tak bylo po několik týdnu zakázáno rozdělávat oheň, kouřit klasické cigarety, odpalovat pyrotechniku a používat pochodně či lampiony. Jezdit nesměly ani parní lokomotivy, pokud nebyla zajištěna potřebná bezpečnostní opatření.
Co jsou místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru? Jde o lesy, suché travní porosty, pole či sklady sena, slámy a obilovin.
Některá pravidla ale musí Jihomoravané nadále dodržovat. „Současně upozorňujeme, že dle platné legislativy je zakázáno pálení biologického odpadu a vypalování travních porostů," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
Jak mít táborák pod kontrolou?
Hasiči dále radí, jak bezpečně rozdělat oheň. Ohniště by mělo být bezpečně ohraničené a nejlépe z nehořlavého materiálu, tedy například cihle.
„V blízkosti ohně by se neměly nacházet žádné hořlavé materiály. Připravit bychom si měli dostatek prostředků pro případné hašení," popsal mluvčí s tím, že může jít o kyblík s vodou, lopatu, písek nebo zeminu.
V lesích je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň mimo vyhrazená místa, a to až do vzdálenosti padesáti metrů od okraje.
Co dělat, když se plameny rozšíří?
Ohniště je potřeba opustit až po řádném a důkladném uhašení. Mikoška dále poradil, jak zvládnout případné krizové situace. „Pokud si nejsme jistí, zda včas dostaneme případný požár pod kontrolu, odejdeme do bezpečné vzdálenosti a ihned zavoláme na tísňovou linku 112 nebo 150," poradil.
V případě vznícení oděvu a nedostatku vody k hašení je podle něj potřeba okamžitě ulehnout na zem a kutálet se. Oblečení tak snáze přestane hořet. Mluvčí dále připomněl, že důležité je také chránit si hlavu před poraněním od ostrých předmětů na zemi.