Chlapci a chlapi: Po nástupu na vojnu to Zounar za svoji roli pořádně schytal

Televizní seriál Chlapci a chlapi z roku 1988 dodnes budí emoce. Režisér Evžen Sokolovský vytvořil dílo s cílem vylepšit pošramocený obraz tehdejší armády v očích mladých branců. Příběh o partě nováčků procházejících tvrdým vojenským výcvikem si přesto našel početné publikum a komerční stanice ho s úspěchem reprízují. Osudy mladíků z fiktivního Hrádku v Čechách provázelo velmi náročné natáčení.
Fiktivní kasárna a bojová technika
Děj jedenáctidílné série tvůrci zasadili především do kasáren. Fiktivní posádkové město vzniklo spojením záběrů z Prachatic a Kladna. Vojáci v televizi využívají obrněné transportéry a nosí standardní samopaly s pevnou pažbou. Cestu k útvaru jim pak zajišťuje hlučný motorový vlakový vůz s lidovou přezdívkou Orchestrion. Prachatický vojenský areál v současnosti slouží jako běžné obytné domy a z původní zástavby zůstala stát pouze stará vrátnice na jedné z křižovatek.
Představitelé hlavních rolí museli před první klapkou projít velmi intenzivní dvoutýdenní vojenskou přípravou. Instruktoři je tehdy vůbec nešetřili. Herci řídili těžká bojová vozidla pěchoty a účastnili se regulérního cvičení po boku desítek skutečných tanků a vybuchujících granátů. Brodili se hlubokým sněhem i bahnem a obličeje si preventivně mazali silnou vrstvou krému proti omrzlinám. Opatrnost vyžadovala manipulace s tunovými dveřmi transportéru plnými nafty.
Zestárlí branci a surová msta
Věkové složení televizních branců vůbec neodpovídalo tehdejší realitě. Příběh se odehrává v polovině 80. let a většina herců už měla typický věk odvedenců dávno za sebou. Jiří Kopta by jako seriálový Guláš rukoval až ve svých třiadvaceti letech. Odpovídající ročník narození splňoval pouze Martin Zounar v roli uvědomělého Tomáše Soukupa. Ten si vojenské prostředí vyzkoušel naostro hned po skončení práce na seriálu, kdy musel sám nastoupit k výkonu skutečné základní vojenské služby.
Televizní projekt jako vůbec první dílo svého druhu ukázal existenci šikany. Vedení armády tento jev po dlouhá desetiletí úspěšně popíralo. Realita vojenského života dolehla na Zounara velice tvrdým způsobem ještě před samotnou premiérou. Tvůrci pouštěli jednotlivé epizody vojákům přímo v posádkách a skuteční zkušení mazáci z útvaru těžce nesli Tomášův romantický vztah k seriálové partnerce. Herce si proto jednou odchytili v umývárně a surově ho zbili gumovou hadicí.
Vysokoškoláci ve vojenském
Evžen Sokolovský do příběhu obsadil převážně studenty ze svých hereckých ročníků na vysoké škole. Kamil Halbich přijal roli poručíka Bílka z touhy po práci před kamerou. V reálném životě se vojně vyhnul díky získání modré knížky na základě předstíraných sebevražedných sklonů. Vladimír Javorský ztvárnil fyzicky slabého Ctibora Voříška a tuto volbu dlouho považoval za své osobní prokletí. S rolí Kyslíka si ho televizní diváci spojovali ještě mnoho let po odvysílání poslední epizody.
Do scénáře se na několika místech prolínaly skutečné rodinné vazby. Televizního otce Tomáše Soukupa si zahrál hercův skutečný tatínek Miroslav Zounar. Temperamentního slovenského traktoristu Vlada Rutkaye ztvárnil Boris Slivka a v jedné z nemocničních scén ho ošetřovala sestřička s tváří jeho vlastní maminky Maji Velšicové. Slivka se televizní premiéry neúčastnil, ve stejném roce totiž emigroval do Spojených států. Kubec zase během hraní smutku nad úmrtím otce prožíval opravdovou ztrátu blízké osoby.
Neopětované city a slavní zpěváci
Láska komplikovala život hrdinům na obrazovce i hercům v zákulisí. Martin Zounar se během natáčení zamiloval do své herecké partnerky Evy Vejmělkové. Půvabná maturantka Hanka ovšem v té době už zadala své srdce někomu jinému a seriálový vztah se do reality nepřenesl. Zamilovanou dvojici tvořili interpreti hudebního doprovodu. Úvodní píseň Má daleká nazpívala Iveta Bartošová a o závěrečnou skladbu Dva roky prázdnin se postaral Michal Penk. Zpěváci spolu tehdy prožívali soukromý milostný románek.
V drobných epizodních rolích se mihlo několik budoucích hvězd. Mezi členy tříčlenné vojenské hlídky na nádraží se na okamžik objeví Richard Genzer. Karel Voříšek získal asi dvacetivteřinový prostor a pronesl několik krátkých vět v roli novináře. Práce v tehdejší televizi mu vynesla malý štěk bez uvedení jména v závěrečných titulcích. Československá lidová armáda poskytla k natáčení množství odborných poradců z řad vysokých důstojníků. Popularitu celého projektu podpořilo i vydání zkrácené knižní verze.
První díl seriálu Chlapci a chlapi sledujte na TV Seznam ve čtvrtek 3. září od 20:10.
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