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Chlapci a chlapi: Po nástupu na vojnu to Zounar za svoji roli pořádně schytal

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Seriál Chlapci a chlapi přinesl na obrazovky tvrdý vojenský výcvik i romantiku. Samotné natáčení ovšem skrývá neopětované lásky a bolavý střet s realitou.
Chlapci a chlapi

Chlapci a chlapi

Zdroj: FOTO:© Česká televize, distr. TV Seznam
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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