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Google Mapy v Android Auto chystají vizuální změnu, tmavý režim zatím pokulhává

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Google se snaží dělat postupné změny u Android Auto, aby měli řidiči čas na adopci novinek a nebyli zbytečně zmateni, pokud se toho změní hodně...
Google Mapy v Android Auto chystají vizuální změnu, tmavý režim zatím pokulhává

Google Mapy v Android Auto chystají vizuální změnu, tmavý režim zatím pokulhává

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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