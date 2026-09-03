Google Mapy v Android Auto chystají vizuální změnu, tmavý režim zatím pokulháváPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google Mapy v Android Auto chystají vizuální změnu, tmavý režim zatím pokulhává
Červencový model Asha 305 od společnosti HMD si vyslouží pár užitečných vylepšení, která budou stát za...
Společnost Huawei se více zaměřila na příslušenství, tedy nositelnou elektroniku, co se týče globálního...
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