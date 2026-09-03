Argentinská liga kvůli Messimu přeruší všechny víkendové zápasy. Pocta má souvislost s číslem na jeho dresu

Lionel Messi oznámil konec v argentinské reprezentaci 31. 8. 2026, dva dny po finále mistrovství světa. Napsal, že rozhodnutí sepsal už 21. července a že po smrti otce si byl svým krokem „ještě jistější“. Odpovědí nebyl banner na sociálních sítích ani slavnostní video před výkopem. Odpovědí byl zásah do živé hry v celé zemi.
Co přesně AFA nařídila
Výkonný výbor Argentinské fotbalové asociace schválil 2. 9. 2026 usnesení zanesené do boletínu č. 6940. Jeho znění je konkrétní: ve všech soutěžích řízených AFA se hra v 10. minutě prvního poločasu zastaví a následuje jedna minuta potlesku na počest Messiho reprezentační kariéry. Na stadionech vybavených obrazovkami se navíc ještě před výkopem pustí institucionální video AFA.
Klíčový detail, který snadno unikne: nejde o jeden synchronní okamžik na hodinách, kdy celá Argentina ztichne ve stejnou vteřinu. Každý zápas má svůj výkop, svůj průběh, svou desátou minutu. Pocta se odehraje v identickém herním momentu, ale v různých reálných časech, podle toho, kdy který zápas začal.
Proč zrovna desítka
Číslo 10 je veřejná zkratka Messiho éry v argentinském dresu. AFA ve vzpomínkovém videu ale připomíná, že to nebylo vždy tak samozřejmé: v různých fázích kariéry nosil i 15, 18 nebo 19. Desítka se stala jeho symbolem postupně, a právě proto má její volba jako herní okamžik pocty váhu: není to jen číslo na dresu, je to značka celé generace argentinského fotbalu.
Messiho reprezentační bilance tu volbu podtrhuje. Osm Zlatých míčů, tři ceny The Best, dva Zlaté míče pro nejlepšího hráče MS, rekordní počet startů i gólů za Argentinu. A přesto pocta nemíří na individuální trofeje. Míří na to, co pro zemi znamenal.
Premiéra nečekala na víkend
První ostré provedení přišlo ještě v den schválení. 2. září se v rámci Copa Argentina utkali Boca Juniors s Vélez. V 10. minutě se hra zastavila, stadion se zvedl k ovaci. Podle TyC Sports se k potlesku přidali fanoušci obou táborů, což v argentinském kontextu, kde rivalita mezi kluby sahá hluboko, samo o sobě něco říká.
Ligový víkend, do kterého pocta naplno vstoupí, startuje v pátek 4. září trojicí zápasů 8. kola: Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento, Belgrano – Huracán a Platense – Deportivo Riestra. Každý z nich projde stejným rituálem.
Rozsah, který nemá srovnání
Tohle není pocta jedné soutěže. Boletín AFA výslovně zahrnuje všechny kategorie a disciplíny pod hlavičkou asociace:
- Liga Profesional (nejvyšší mužská soutěž)
- Ženské soutěže
- Futsal
- Plážový fotbal
- Nižší divize
V otevřených zdrojích se nám nepodařilo dohledat jasně srovnatelný precedent, situaci, kdy by celá národní fotbalová pyramida povinně zastavila živou hru ve stejném herním okamžiku jako hold jedinému hráči. Minuty ticha před výkopem při úmrtích ano. Jednorázové pocty v jednotlivých zápasech ano. Plošné přerušení rozběhnuté hry napříč všemi soutěžemi kvůli žijící legendě? To je jiná kategorie.
Praktický dopad na výsledky je nulový. Podle pravidel IFAB rozhodčí přidává nastavení za jakoukoli příčinu ztráty času; minuta potlesku se jednoduše promítne do nastaveného času.
Messi nekončí, jen ne v modrobílém
Důležité upřesnění: Messi se neloučí s fotbalem. Inter Miami mu prodloužilo smlouvu do konce sezony MLS 2028. Pocta se vztahuje výhradně k reprezentačnímu konci, k 187 zápasům, 112 gólům a třem titulům, které v modrobílém dresu nasbíral.
Kdo chce víkendové zápasy argentinské ligy sledovat z Česka, nejjistější dohledanou cestou je platforma AFA Play, respektive Fanatiz, která uvádí dostupnost živých přenosů celosvětově s výjimkou Argentiny a Brazílie.
V pátek večer středoevropského času se v Río Cuartu rozběhne první ligový zápas kola. V desáté minutě rozhodčí zapíská. A celý stadion vstane.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner