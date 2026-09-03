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Argentinská liga kvůli Messimu přeruší všechny víkendové zápasy. Pocta má souvislost s číslem na jeho dresu

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Každý zápas pod hlavičkou AFA, od nejvyšší ligy přes ženské soutěže až po futsal, se zastaví v 10. minutě prvního poločasu. Následuje minuta potlesku pro Messiho.
Argentinská liga kvůli Messimu přeruší všechny víkendové zápasy. Pocta má souvislost s číslem na jeho dresu

Argentinská liga kvůli Messimu přeruší všechny víkendové zápasy. Pocta má souvislost s číslem na jeho dresu

Zdroj: SonoGrazy / Creative Commons / CC - BY - SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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