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Čum na drát je retro makový moučník z dětství, který ve vás vyvolá vlnu nostalgie a vzpomínek

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Makový koláč Čum na drát patří k těm receptům, které vypadají nenápadně, ale po rozkrojení udělají na stole největší dojem. Dělám ho ve chvíli, kdy chci upéct něco levnějšího, z běžných surovin, a přitom trochu jiného. Kouzlo je v hodně řídkém těstě s mlékem, máslem a mletým mákem, které se při pečení samo rozdělí do vrstev.
Obrázek na recept na čum na drát.

Obrázek na recept na čum na drát.

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na čum na drát
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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