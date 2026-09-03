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Aplikace, kterou vyvíjeli i lékaři z Českých Budějovic, pomáhá lidem po mrtvici

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Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá především pacientům po mozkové mrtvici. Zatím ji používá více než 200 lidí. Aplikace Spastic Prevent dokáže odhalit svalové problémy, které bývají následkem cévní mozkové příhody. Novináře o tom dnes informovali zástupci českobudějovické nemocnice.
Aplikace, kterou vyvíjeli i lékaři z Českých Budějovic, pomáhá lidem po mrtvici

Aplikace, kterou vyvíjeli i lékaři z Českých Budějovic, pomáhá lidem po mrtvici

Zdroj: Jihočeský kraj
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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