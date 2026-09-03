První tenistka v historii Playboye před pár dny ukázala v bikinách intimní tetování. Harkleroadová kdysi porazila i hráčky z top 10

Tenistka, ne celebrita
Ashley Harkleroadová vstoupila na profesionální okruh v roce 2001 jako sedmnáctiletá. Průlomový byl rok 2003: ve čtvrtfinále turnaje v Charlestonu porazila světovou devítku Danielu Hantuchovou, totéž jméno skolila ve druhém kole Roland Garros. Na pařížské antuce prošla až do třetího kola, na US Open do druhého. 9. června 2003 vystoupala na kariérní maximum, 39. místo žebříčku WTA.
Celková singlová bilance 213 výher a 140 porážek a prize money přes milion dolarů ukazují hráčku, která se na okruhu pohybovala stabilně, i když bez singlového titulu. Ve čtyřhře to dotáhla ještě dál: čtvrtfinále Australian Open 2007 a French Open 2008 dokazují, že nešlo o jméno bez obsahu.
Od Sereny k Playboyi
Načasování oznámení nebylo náhodné. Zpráva ABC News z 26. května 2008 zachytila moment, kdy se z porážky na grandslamu stal pouhý dovětek k senzaci. Harkleroadová se stala první aktivní profesionální tenistkou, která pózovala pro americký Playboy, a média to okamžitě přetvořila v hlavní příběh jejího jména.
V rozhovoru pro ESPN z července 2008 říkala, že se před kamerou cítila přirozeně a focení vnímala jako příležitost ukázat atletické tělo. Reakce okolí? Podle jejích slov doma sice šokované, ale celkově pozitivní. Od spoluhráček na okruhu prý neslyšela negativní odezvu. Tennis.com ji rok nato zasadil do kontextu sportovkyň jako Gabrielle Reeceová nebo Amanda Beardová, s tím rozdílem, že Harkleroadová nebyla bývalá hvězda po kariéře, ale aktivní hráčka s platným žebříčkovým postavením.
Právě tahle novost z ní udělala kulturní referenci. A právě proto se přívlastek „první tenistka v Playboyi“ drží dodnes pevněji než jakýkoli výsledek z kurtu.
Kariéra po kariéře
Raketu odložila v roce 2012. Přesedlala ke komentátorskému mikrofonu Tennis Channelu, v rozhovoru pro Women Fitness z roku 2018 mluvila o mateřství, kombinovaném tréninku, józe a plánech na blog. Ale hlavní platformou se stal Instagram.
Podle aktuálního snapshotu analytické služby má účet @ashleyharkleroad přes 130 tisíc sledujících, 630 příspěvků a konzistentní mix tenisu, plavek, turistiky a lifestylových značek. Není to nostalgická extenistka, která občas hodí fotku z dovolené. Je to kurátorovaná osobní značka, která pracuje s přesně tím průsečíkem, jenž ji proslavil: sport, tělo, pozornost.
US Open jako spouštěč
1. září 2025 publikovala Harkleroadová příspěvek s hashtagy #usopen a #newyork. Není to poprvé, kdy její feed ožívá v době velkých turnajů, a není to náhoda. US Open je turnaj, na kterém sama hrála, a týden, kdy tenis dostává v amerických médiích nejvyšší pozornost. Bikini a lifestylový obsah v tomhle kontextu funguje jako vědomá návnada na pozornost: připomenutí jména přesně ve chvíli, kdy lidé hledají tenisový obsah.
Engagement to potvrzuje. Zmíněný zářijový příspěvek nasbíral 686 lajků a 31 komentářů, starší bikini příspěvek z května 2025 přes tisíc lajků a 56 komentářů. Na účet se 130 tisíci sledujícími nejsou čísla závratná, ale jsou stabilní, a hlavně předvídatelná. Harkleroadová ví, co její publikum chce, a dodává to s pravidelností turnajového kalendáře.
Čtrnáct let po posledním zápase zůstává Ashley Harkleroadová čitelná ve stejném rámci jako v květnu 2008. Změnilo se médium, z tištěné obálky na instagramový feed. Mechanismus je totožný: grandslam jako kulisa, tělo jako sdělení, načasování jako strategie.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta