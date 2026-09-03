Alibi na vodě: Prezident Novotný zakázal odvážné scény, hausbót skrývá autobus a podivný konec má svůj důvod

Detektivka Alibi na vodě lákala v šedesátých letech do kin davy diváků toužících po napětí. Kriminálka z prostředí Orlické přehrady přinesla spoustu slunce a letní atmosféry. Původní verze filmu ovšem vypadala podstatně odvážněji. Tvůrci nakonec museli narychlo ustoupit přísné cenzuře shora a navíc si poradit s velmi netradičním plavidlem.
Zásah hlavy státu kvůli lechtivým záběrům
Děj detektivky se točí kolem obchodu s velmi odvážnými fotografiemi. Lechtivé snímky vytvořil skutečný fotograf a dlouholetý pedagog z FAMU Zdeněk Virt a původní verze filmu obsahovala na svou dobu velice pikantní scény. Ty se ovšem k divákům do kin vůbec nedostaly. Do schvalovacího procesu prý zasáhl přímo tehdejší prezident Antonín Novotný a nařídil choulostivé pasáže vystřihnout.
Plovoucí autobus a technické záhady
Samotný hausbót ukrývá jedno velké produkční tajemství. Jeho vrchní část tvůrci vyrobili z vyřazeného autobusu Škoda. Filmaři pracovali na čerstvě napuštěné Orlické přehradě a celá detektivka do jisté míry fungovala jako reklama na tuzemskou letní dovolenou u vody.
Během práce v exteriérech štáb obrovsky bojoval s návazností jednotlivých záběrů a pozorní diváci odhalili hned několik úsměvných chyb. V jedné vteřině je hladina klidná a vzápětí lodím v pozadí silný vítr napíná plachty k prasknutí.
Kriminalisté Karel Höger a Josef Bek si v jedné scéně pouštějí magnetofonový pásek. Přístroj předtím ležel dlouho potopený na dně přehrady, přesto hraje naprosto bezchybně. Tvůrci si hlavu nelámali ani s lékařskými diagnózami. Rybář Lebeda v podání Jaroslava Vojty figuruje v oficiálních textech jako hluchoněmý. Na plátně ovšem normálně mluví a ztratil pouze sluch.
Nelogický konec jako skrytý vzkaz
Velké diskuze vyvolává úplný závěr u pražské Lorety. Dvojice kriminalistů se tu společně s malými chlapci schovává před hlídkou. Následuje absurdní hlášení uniformovaného příslušníka. Ten do vysílačky oznamuje pronásledování bandy dětských chuligánů vedené dvěma dospělými příživníky. Z diváckého pohledu taková komediální vložka do napínavého děje vůbec nezapadá.
Vysvětlení přinesl po letech odborný poradce z řad policie Karel Kalivoda. Podivnou scénu plnou strojených frází si vynutil on sám. Chtěl divákům ukázat, jak nesmyslně občas tvůrci práci bezpečnosti vykreslují a jak by takový zásah ve skutečnosti nikdy nevypadal. Zeměpisná přesnost navíc dostala v tomto hlášení pořádně na frak. Policista mluví o nuselských ulicích a útěku přes park k nádraží. To nejbližší ovšem leží obrovský kus cesty až v Dejvicích a hlášení tak popírá veškerou logiku hlavního města.
Film Alibi na vodě vysílá FILMBOX+ Love&Crime 3. září ve 22:10, reprízu uvede 8. září od 23:50.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, filmovyprehled).