SRPEN 2026: Tramvajová trať do Slavonína, parkování na Poděbradech, kalendář vzpěraček

Vzpěračky z Hané ukázaly první odvážné fotografie z připravovaného kalendáře na rok 2027. Snímky vznikaly v Kubíčkově lomu u Zábřehu na Šumpersku a v Prokopském údolí, protože část modelek je z Prahy. Vzpěračky přitahují ladností a půvabem a zároveň úspěšně reprezentují ČR na mezinárodních soutěžích.
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Při průzkumu Hranické propasti zemřel špičkový jeskynní potápěč Jan Enčev. Na jeho záchraně začal okamžitě pracovat tým potápěčů a záchranářů, pomoc však přišla pozdě. Děsivé okamžiky a detaily záchranné akce popsal místopředseda České speleologické společnosti Jan Sirotek.
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Značnou nelibost vyvolaly v neděli brzy ráno opakované přelety hlučného motorového rogala nad obydlenou částí Litovle. Situací, která měla porušit legislativou stanovená pravidla minimální výšky letu, se zabývá vedení sídla na Olomoucku a také městská policie.
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V TOP 10 prestižní soutěže krásy Miss České republiky má Olomoucký kraj hned tři reprezentantky. O přízeň poroty i veřejnosti se ucházejí studentky z Olomouce Sára Škodová a Liliana Mikulčíková. Jednou z kandidátek na zisk korunky je také zdravotní sestra a modelka Tereza Žáková z Prostějova.
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Ze situace, která se odehrála na jednom železničním přejezdu v Olomouci, mrazí. Lidé přechází přes koleje i přes stažené závory a blikající výstražné červené světlo. Policie před takovým hazardérstvím důrazně varuje.
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Vědci z Archeologického centra Olomouc objevili u Kojetína bronzové předměty staré více než tři tisíce let. Předměty podle nich do mokřadu tehdy lidé uložili jako součást rituálů. Vykopávky na místě archeologové provádějí v souvislosti s modernizací železniční tratě Brno-Přerov.
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Nejen v Olomouci rezonuje v posledních týdnech téma oprávněnosti výběru parkovného na pozemcích u populárního jezera Poděbrady kousek od hanácké metropole. Zatímco zaznívají pochybnosti kvůli pozemkům, dlouholetý provozovatel parkoviště Marek Sedláček tvrdí, že vše probíhá dle dohod a smluv s vlastníky.
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Povodí Moravy v loňském roce revitalizaci Mrtvého ramene řeky Moravy na okraji Olomouce. Podle aktuálního vědeckého průzkumu se v něm přirozeně rozmnožují ryby. Odborníci na místě napočítali celkem 15 druhů.
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Do finální fáze příprav vstoupila příprava nové části tramvajové trati v Olomouci mezi částmi Povel a Slavonín. Pro přibližně čtvrt kilometru dlouhou liniovou stavbu má město již vykoupené potřebné pozemky a žádá o stavební povolení. Budování nového úseku s točnou pro tramvaje by se tak mohlo rozběhnout příští rok.
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Policie obvinila muže kvůli loňské tragické nehodě v Koutech nad Desnou na Šumpersku, při které se auto jesenické horské služby převrátilo při jízdě po sjezdovce. Dva horští záchranáři se zranili, jeden z nich o týden později zemřel v nemocnici. Zahájení trestního stíhání dnes bez bližších podrobností potvrdila mluvčí policie Miluše Zajícová i zástupci Horské služby ČR.
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