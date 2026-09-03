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SRPEN 2026: Tramvajová trať do Slavonína, parkování na Poděbradech, kalendář vzpěraček

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Měsíc srpen byl v Olomouckém kraji ve znamení prázdnin a koupání. Pokračovaly diskuse o parkování na Poděbradech, do finální fáze vstoupila příprava tramvajové trati do Slavonína a velkou pozornost vzbudil tradiční kalendář vzpěraček.
SRPEN 2026: Tramvajová trať do Slavonína, parkování na Poděbradech, kalendář vzpěraček

SRPEN 2026: Tramvajová trať do Slavonína, parkování na Poděbradech, kalendář vzpěraček

Zdroj: poskytla Jana Švecová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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