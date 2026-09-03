Jihlava postaví nové autobusové nádraží. Co bude po dokončení s tím současným?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihlava postaví nové autobusové nádraží. Co bude po dokončení s tím současným?
Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po dvou letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce...
Policisté z Kamenice nad Lipou hledají zloděje, který se ve středu 2. září v čase mezi 4:00 až 4:30 vloupal...
Houbařská sezona začala, i když zatím rekordy v úspěšnosti netrhá. Všem, kterým se přece jen zadaří houby...
Třináct kapel spojilo své síly a bez nároku na honorář zahraje v sobotu v areálu letního kina. Benefiční...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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