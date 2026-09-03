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Jihlava postaví nové autobusové nádraží. Co bude po dokončení s tím současným?

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Před začátkem letních prázdnin začala cestujícím v Jihlavě sloužit první část nového Centrálního dopravního terminálu (CDT). Jihlavští radní na konci června schválili zadávací řízení na projektovou dokumentaci na navazující druhou etapu výstavby. Během ní bude v místě CDT postaveno nové autobusové nádraží.
Jihlava postaví nové autobusové nádraží. Co bude po dokončení s tím současným?

Jihlava postaví nové autobusové nádraží. Co bude po dokončení s tím současným?

Zdroj: Lenka Dvořáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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