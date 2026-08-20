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Muž nechal v bankomatu balík peněz, neznámý pachatel jeho chybu obratem využil

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Dennívýzva
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Obrovskou chybu udělal u bankomatu v Plzni muž, který v něm omylem nechal vrácený vklad. V přihrádce tak zůstalo celkem 80 tisíc korun. Peněz si všiml dosud neznámý pachatel, který si hotovost nechal pro sebe a zmizel neznámo kam. Policie zveřejnila snímek z bezpečnostních kamer, na němž je zachycen muž, se kterým by rádi hovořili.
Poznáváte muže na fotografiích? Pokud ano, obraťte se na linku 158

Poznáváte muže na fotografiích? Pokud ano, obraťte se na linku 158

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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