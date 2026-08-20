Muž nechal v bankomatu balík peněz, neznámý pachatel jeho chybu obratem využil

Muž nechal v bankomatu balík peněz, neznámý pachatel jeho chybu obratem využilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Poznáváte muže na fotografiích? Pokud ano, obraťte se na linku 158
V péči záchranářů skončil čtyřletý chlapec na šumavském Špičáku, kde na něj spadla kovová vrata. Utrpěl...
Oblíbené místo, které i v průzkumech města patří mezi nejoblíbenější, končí. Kulturní prostor Papírna Plzeň...
I když si mnozí myslí pravý opak, poctivost se z Plzně rozhodně nevytrácí. Svědčí o tom další aktuální...
Muž z Ukrajiny neuspěl u plzeňského krajského soudu s žalobou proti rozhodnutí ministerstva vnitra, které...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
- Vláda rozhodla, na šesti místech v kraji mohou vyrůst desítky obřích větrníků
- Na malého chlapečka spadla na Šumavě vjezdová vrata, letěl pro něj vrtulník
- Jedinečný prostor Papírny končí. Koncerty, výstavy i divadlo musí ustoupit developerům
- Peněženka plná peněz se vydala na neplánovaný výlet po městě bez vědomí majitele