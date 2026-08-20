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Na malého chlapečka spadla na Šumavě vjezdová vrata, letěl pro něj vrtulník

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V péči záchranářů skončil čtyřletý chlapec na šumavském Špičáku, kde na něj spadla kovová vrata. Utrpěl středně těžká poranění nohy a na místě si stěžoval i na bolest zad. Do nemocnice ho proto transportoval vrtulník. Událostí se už zabývá také policie.
Na malého chlapečka spadla na Šumavě vjezdová vrata, letěl pro něj vrtulník

Na malého chlapečka spadla na Šumavě vjezdová vrata, letěl pro něj vrtulník

Zdroj: Horská služba Šumava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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