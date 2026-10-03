Dvoubarevná buchta s tvarohovým pudinkem a hoblinkami Margot

Nedávno jsem v naší pekařské skupině narazila na naprosto
geniální recept, který mě okamžitě zaujal svou jednoduchostí a lákavou kombinací surovin, takže jsem ho musela hned o víkendu vyzkoušet. Musím se vám přiznat, že u nás doma zmizela celá plechová forma snad ještě dřív, než stihla po vytažení z trouby pořádně vychladnout! Těsto je díky neskutečně nadýchané, vláčné a propojení hrníčkovému odměřování kakaového základu s jemným krémem z tvarohu a vanilkového pudinku tvoří v ústech doslova pohádkovou souhru chutí. Sladká tečka v podobě nastrouhané tyčinky na povrchu pak celému Margot dodá nezaměnitelné moučníku kokosovo-čokoládové aroma, které si zaručeně zamiluje celá vaše rodina.
Velkou
výhodou tohoto pečení je, že nemusíte vytahovat kuchyňskou váhu a složitě odměřovat každou gramáž, protože vám postačí jeden obyčejný hrnek o objemu 250 ml. Je to přesně ten druh pohodového , který zvládnete připravit i během náročného pracovního týdne, kdy máte chuť na něco dobrého ke kávě, ale v kuchyni bleskového koláče nechcete strávit mládí.
Můj tip zní: Pokud chcete, aby se vám tyčinka Margot strouhala na povrch buchty lehce a bez lepení na struhadlo, hoďte ji před samotným pečením na 30 minut do mrazáku; krásně ztuhne a na horkém krému se pak jemné čokoládové hoblinky nádherně rozplynou. Recept na dvoubarevnou hrníčkovou buchtu s tvarohem, pudinkem a čokoládou
Celkový čas přípravy a pečení: 70 minut Ingredience potřebné k přípravě Těsto (objem hrnku 250 ml) 2 hrnky polohrubé mouky 1 hrnek krupicového cukru 1 balení prášku do pečiva 2 vejce ½ hrnku rostlinného oleje 1 ½ hrnku plnotučného mléka 4 lžíce holandského kakaa Pudinkovo-tvarohová náplň 300 ml plnotučného mléka 1 balení vanilkového pudinkového prášku 3 lžíce krupicového cukru 250 g tvarohu ve vaničce 1 vejce Dokončení a zdobení 100 g čokolády Margot (nebo jiné oblíbené čokolády) Postup při přípravě hrníčkové buchty s tyčinkou Margot
1. Nejprve si připravte hlubší pekáček nebo plech, vymažte ho trochou tuku a důkladně vysypte moukou.
2. Předehřejte pečicí troubu na
170 stupňů, aby byla ideálně rozpálená pro vložení připraveného pekáčku.
3. Do menšího hrnce nalijte
plnotučné mléko, přisypejte krupicový cukr i vanilkový pudinkový prášek a na mírném ohni za neustálého míchání uvařte hustý pudink.
4. Uvařený
pudink odstavte z plotny a nechte ho za občasného promíchání zchladnout na vlažnou teplotu.
5. Do vlažného
pudinku přidejte tvaroh ve vaničce společně s vejcem a ručním šlehačem vše šlehejte do hladkého krémového základu.
6. Ve velké míse smíchejte
polohrubou mouku, krupicový cukr a prášek do pečiva.
7. K sypké směsi přilijte
rostlinný olej, plnotučné mléko a přidejte celá vejce, načež vše vařečkou nebo metličkou důkladně promíchejte v tekuté hladké těsto.
8. Přesně polovinu světlého těsta
vlijte na dno připraveného vymazaného pekáčku a urovnejte ho do stran.
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9. Do zbylé poloviny těsta v míse přisypejte
holandské kakao a důkladně promíchejte, dokud nevznikne tmavá hmota.
10. Tmavé kakaové těsto opatrně
naneste a rozprostřete na světlé těsto přímo v pekáčku.
11. Na tmavou vrstvu rovnoměrně
natřete připravenou pudinkovo-tvarohovou náplň.
12. Na hrubém struhadle nastrouhejte
čokoládu Margot a vzniklými hoblinkami posypejte celý povrch naskládaného moučníku.
13. Pekáček vložte do vyhřáté trouby a pečte přibližně
45 minut, dokud se okraje těsta neoddělují od stěn a povrch není krásně pevný.
14. Upečenou buchtu vytáhněte z trouby, nechte ji zcela vychladnout na pokojovou teplotu a před podáváním ji
nakrájejte na jednotlivé porce. Foto: Cooky.cz, vláčná a prostě výborná Tipy redakce: Snazší strouhání čokolády Margot: Tyčinku Margot vložte před strouháním na 30 minut do mrazáku, protože ze ztuhlé čokolády vytvoříte dokonale jemné hoblinky bez nepříjemného lepení na struhadlo. Stejná teplota pro sametový krém: Pudink po uvaření nechte vychladnout na pokojovou teplotu a teprve poté do něj vmíchejte tvaroh i vejce o stejné teplotě, aby se náplň nesrazila a zůstala krásně hladká. Svěží ovocná obměna: Pro lehce nakyslou chuť můžete mezi tmavé těsto a tvarohový krém přisypat hrst čerstvého drobného ovoce, například malin nebo ostružin, které moučník skvěle osvěží. Dodržení správné teploty pečení: Pečte v troubě vyhřáté na 170 stupňů a během prvních 20 minut pečení dvířka trouby vůbec neotevírejte, abyste zabránili spadnutí nadýchaného těsta. Správné odležetní v chladničce: Upečenou buchtu nechte po kompletním vychladnutí odležet alespoň 60 minut v lednici, díky čemuž tvarohová vrstva pevně zatuhne a jednotlivé kostky se budou perfektně krájet.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková