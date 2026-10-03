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Dvoubarevná buchta s tvarohovým pudinkem a hoblinkami Margot

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Vyzkoušejte bleskovou hrníčkovou dvoubarevnou buchtu s pudinkovo-tvarohovou náplní a nastrouhanou Margotkou. Vláčný a nadýchaný recept hotový za 45 minut pečení.
Obrázek k receptu na dvoubarevnou buchtu

Obrázek k receptu na dvoubarevnou buchtu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na dvoubarevnou buchtu
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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