Bramborové taštičky plněné kachním masem a čedarem: Domácí hit, co využije zbytky z pečení

patří mezi výraznější druhy Kachní maso drůbeže a v kombinaci s bramborovým těstem a sýrem dává vzniknout plněným taštičkám, které si získají každého u stolu. Tento recept využívá maso ze stehna nebo ze hřbetu krku – tedy části s nejvýraznější chutí. Těsto je jednoduché, bez kynutí, a zvládne ho každý, kdo umí uvařit brambory. Proč stojí za to vybrat kachní maso místo kuřecího
nemusí být jen slavnostním jídlem na neděli. Maso ze stehna nebo ze hřbetu krku má oproti Kachna kuřecím prsům víc tuku, a tedy i výraznější chuť. Při a následném ohřátí se tuk pěkně uvolní, maso zůstane pečení šťavnaté a náplň pak není suchá ani nevýrazná.
Praktické na tom je, že kvůli tomuhle receptu není potřeba pořizovat celou kachnu. Stačí zbytky po pečení. Jeden den kachna se zelím, druhý den taštičky. Na talíři to přitom nepůsobí jako opakování stejného oběda. Ementál nebo čedar do náplně přidají slanější linku a trochu ji spojí dohromady. Recept na bramborové taštičky s kachním masem
Suroviny na těsto Brambory – 1 kg Hrubá mouka – 100-150 g Vejce – 1 ks Sůl – ½ lžičky Co potřebujeme na náplň Kachní maso ze stehna nebo ze hřbetu krku-podle množství zbytků (přibližně 200 – 300 g) Ementál nebo čedar – 100 g Na smažení Foto: Se souhlasem Vaření s Jančou, Kachna jinak – bramborové taštičky s kachním masem, které z obyčejné večeře udělají něco, na co se nezapomíná Postup přípravy smažených bramborových taštiček s kachnou
1. Brambory oloupejte, nakrájejte na větší kusy a vložte do osolené vody. Vařte je doměkka, obvykle to trvá kolem 20 minut. Záleží ale na velikosti nakrájených kusů.
2. Uvařené brambory dobře slijte. Nechte je chvíli stát, aby z nich vyšla pára a odpařila se přebytečná voda. Pak je prolisujte nebo rozmačkejte na hladkou kaši.
3. K bramborám přidejte
vejce, sůl a postupně zapracujte hrubou mouku. Začněte na 100 g. Další mouku přisypte jen v případě, že se těsto pořád lepí a nedrží pohromadě. S hnětením to nepřehánějte, bramborové těsto umí rychle ztuhnout.
4. Kachní maso oberte od kostí, případně stáhněte kůži, pokud ji v náplni nechcete. Maso nakrájejte najemno nebo ho rozeberte prsty na menší vlákna. Promíchejte s nastrouhaným
ementálem nebo čedarem. Náplň ochutnejte; jestli bylo maso pečené se solí a kořením, další dochucování většinou nebude nutné.
5. Pracovní plochu lehce poprašte moukou. Těsto vyválejte zhruba na tloušťku 3 – 4 mm.
6. Sklenicí nebo vykrajovátkem vykrajujte kolečka o průměru asi 8 – 10 cm.
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7. Na každé kolečko dejte lžičku náplně. Raději méně než víc, přeplněné taštičky se špatně zavírají. Kolečko přeložte napůl a okraje pevně přitiskněte prsty nebo vidličkou.
8. Hotové taštičky pokládejte na pomoučněnou plochu, aby se neslepily.
9. V hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Taštičky vařte po menších dávkách, přibližně 4 – 5 minut od chvíle, kdy vyplavou na hladinu.
10. Uvařené taštičky vyjměte děrovanou lžící a nechte je krátce okapat.
11. Na pánvi rozehřejte olej a taštičky opečte z obou stran dozlatova. Počítejte asi 2 – 3 minuty na každou stranu. Tenhle krok se dá vynechat, ale křupavější povrch jim opravdu prospěje.
12. Podávejte hned. Navrch se hodí trochu strouhaného sýra, případně lžíce zakysané smetany.
Foto: Se souhlasem Vaření s Jančou, Kachna jinak – bramborové taštičky s kachním masem, které z obyčejné večeře udělají něco, na co se nezapomíná Naše tipy: Jak taštičky obměňovat a co funguje nejlépe
Bramborové těsto je v zásadě nenáročné, jen nemá rádo zbytečnou vlhkost. Pokud se brambory po slití nenechají odpařit, těsto si vezme víc mouky a hotové taštičky pak mohou být tužší, než je potřeba. Pomáhá nechat brambory po scezení asi pět minut v hrnci na vypnuté plotně. Zbylé teplo udělá docela dost.
Náplň snese i drobnou úpravu. Ke kachně se dobře hodí trochu čerstvého tymiánu nebo rozmarýnu. Kdo má rád výraznější chuť, může přidat lžičku dijonské hořčice. A pokud zrovna nezbyla kachna, dá se recept připravit také z husího masa nebo z kachny z konzervy. Není to nouzovka, která by působila odbytě; výsledek bývá překvapivě dobrý a práce je ještě o něco méně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, se souhlasem Vaření s Jančou