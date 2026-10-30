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Citronová babeta je nadýchaný moučník s osvěžující citrusovou chutí, který se příjemně rozplývá na jazyku a voní po celé kuchyni

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Citronová babeta je jeden z těch koláčů, které nepotřebují žádné ozdoby ani složité krémy. Stačí citron, pár vajec a trouba. Výsledek mluví sám za sebe.
Fotografie k citronové babetě

Fotografie k citronové babetě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Citronová babeta: Vzdušný moučník s intenzivní citrusovou chutí, který se rozplývá dřív, než stihnete ukrojit druhý kousek
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 17:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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