Citronová babeta je nadýchaný moučník s osvěžující citrusovou chutí, který se příjemně rozplývá na jazyku a voní po celé kuchyni

Přiznám se, babetu jsem dlouho přehlížela. Takový ten
, který se upeče, pocukruje a vlastně se kolem něj moc nemluví. koláč Žádný krém, žádná náplň, nic okázalého. Jenže pak se mi dostala na talíř a musela jsem svůj názor trochu spolknout. Je citronová babeta nadýchaná, voní po citronu už při pečení a má přesně tu svěžest, kvůli které si člověk ukrojí ještě jeden kousek. Přitom celé těsto vznikne v podstatě z pár běžných surovin v jedné míse.
Doma tahle babeta málokdy čeká, až úplně
vychladne. Někdo jde kolem linky, vezme si tenký plátek, za deset minut další a najednou je ve formě podezřele velký kus pryč. Olej drží těsto vláčné, sníh z bílků mu zase dodá lehkost, takže výsledek není hutná , ale ani suchý piškot. Je to někde mezi a právě v tom je její kouzlo. buchta Citron se v těstě neztratí, není tam jen do počtu nebo kvůli vůni.
Můj tip zní: Bílky šlehejte v dokonale čisté, odmaštěné míse. Do těsta je pak vmíchejte stěrkou, pomalu, spíš velkými tahy zdola nahoru. Mixér už v té chvíli nechte být. Je to drobnost, ale přesně tahle drobnost rozhodne, jestli bude babeta lehká, nebo zbytečně sražená a hutná. Recept na nadýchanou citronovou babetu
Z tohoto množství vyjde jeden koláč do dortové formy
o průměru 26 cm. Celková délka přípravy: přibližně 65 minut Ingredience k přípravě Suroviny na těsto 250 g polohrubé mouky 200 g cukru krupice 4 vejce (žloutky a bílky zvlášť) 100 ml oleje 100 ml vody kůra a šťáva z 1 citronu půl sáčku prášku do pečiva Poleva šťáva z 1 citronu moučkový cukr (podle hustoty) citronová kůra na ozdobu Postup přípravy svěží citronové babety
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Dortovou formu o průměru 26 cm vymažte olejem a vysypte hrubou moukou. Po upečení půjde koláč z formy ven mnohem líp, hlavně po stranách.
2.
Žloutky dejte do mísy a vyšlehejte je s cukrem do světlé pěny. Neodbývejte to, tři až čtyři minuty šlehání jsou tady znát. Hmota má zesvětlat a trochu nabýt. Foto: Cooky.cz, Citronová babeta: Vzdušný moučník s intenzivní citrusovou chutí, který se rozplývá dřív, než stihnete ukrojit druhý kousek
3. K vyšlehaným žloutkům přilijte
olej, vodu a přidejte citronovou šťávu a kůru. Krátce promíchejte, aby vznikl hladký základ těsta.
4. Vmíchejte
mouku smíchanou s práškem do pečiva a propracujte těsto bez hrudek. Tady ještě není potřeba se bát každého pohybu navíc, těsto snese normální promíchání.
5. Z
bílků vyšlehejte pevný sníh. Pokud mísu opatrně nakloníte nebo otočíte a sníh se nehýbe, je hotovo.
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6. Sníh zapracujte do těsta raději nadvakrát. Použijte stěrku, postupujte pomalu a tahy veďte zdola nahoru. V těstě tak zůstane vzduch a babeta bude po upečení lehčí.
7. Těsto nalijte do připravené formy a povrch jen zlehka uhlaďte. Když se vám uprostřed dělá vyšší hromádka, rozetřete těsto trochu směrem ke krajům.
8. Pečte na
180 stupňů asi 25 až 30 minut. Ke konci zkuste špejli. Jestli ji vytáhnete suchou, může babeta z trouby ven. Poleva a dokončení
1. Babetu nechte ve formě
10 až 15 minut zchladnout a až potom ji opatrně vyklopte. Polevu připravte z citronové šťávy a moučkového cukru, měla by být spíš hustší. Přelijte jí ještě mírně teplý koláč a nakonec přidejte trochu nastrouhané citronové kůry. Tipy redakce: Mouka: Polohrubá mouka je pro babetu nejjistější volba. Těsto díky ní drží tvar, nedrobí se a zároveň nepůsobí tuze. Hladká mouka by koláč udělala spíš pevnější. Citron: Pokud do těsta strouháte kůru, vybírejte neošetřené citrony. U chemicky ošetřeného ovoce může být kůra nepříjemně nahořklá a v tak jednoduchém těstě se to schová jen těžko. Poleva: Hustší polevu získáte jednoduše větším množstvím moučkového cukru. Řidší poleva se zase částečně vsákne do teplého koláče, takže babeta bude o něco šťavnatější. Variace: Část citronu můžete vyměnit za pomeranč nebo limetku. Pomeranč chuť zjemní a lehce osladí, limetka ji naopak udělá výraznější a ostřejší.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline