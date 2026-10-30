Retro dort Harlekýn: kakaový korpus a dvě šlehačky jako z cukrárny

si člověk Harlekýn snadno vybaví ve vitríně starší cukrárny, někde vedle špiček a . věnečků Působí slavnostně, skoro až nedostupně, ale doma to žádná velká cukrářská gymnastika není. Stojí na věcech, které se léta moc nemění: kakaový korpus, pařížská šlehačka a bílá šlehačka. Cukrárny se téhle skladby drží pořád. A upřímně, není moc důvod ji předělávat.
Jedna drobnost ale rozhoduje víc, než se zdá.
Vejce s cukrem šlehejte opravdu minimálně 10 minut, jinak korpus nevyběhne tak, jak má, a místo lehkého piškotu bude spíš těžší plát. je nejlepší udělat už den dopředu. Dá se to urychlit, jasně, jenže rozdíl bývá na výsledku znát. Pařížskou šlehačku Recept na klasický dort Harlekýn
Doba přípravy: 1 hodina + chlazení přes noc Co potřebujeme Suroviny na korpus 6 ks vajec 210 g cukru krupice 170 g hladké mouky 40 g kakaa Pařížská šlehačka 500 ml smetany ke šlehání 200 g hořké čokolády Bílá šlehačka 500 ml smetany ke šlehání Postup přípravy tradičního Harlekýnu
1. Už den před pečením zahřejte
500 ml smetany, přidejte 200 g čokolády a míchejte, až se čokoláda rozpustí a směs bude hladká. Nenechte ji vařit. Přikryjte ji a dejte přes noc do lednice.
2. Na korpus šlehejte
6 vajec s 210 g cukru nejméně 10 minut, dokud nevznikne hustá světlá pěna. Tohle není místo, kde se vyplatí krátit čas. Foto: Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Retro, které nepatří do vitríny, ale na vidličku: Harlekýn jako poctivý zákusek s krémem, šlehačkou a čokoládou
3. Smíchejte
mouku s kakaem a potom je ručně, ideálně metlou, zlehka zapracujte do vaječné pěny. Nespěchejte. Vzduch, který jste do vajec dostali, má v korpusu zůstat.
4. Těsto nalijte do formy o průměru
23 cm a pečte při 160 °C přibližně 40 minut. Po upečení nechte korpus chvíli odpočinout a formu otevřete až pak.
5. Dobře vychlazenou pařížskou šlehačku vyšlehejte do tuha. Vedle, v čisté míse, vyšlehejte také
bílou smetanu.
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6. Korpus jednou prokrojte, naplňte
pařížskou šlehačkou a částí potřete i povrch a boky dortu. Nakonec přijde bílá šlehačka na ozdobení. Dort pak dejte do lednice, aspoň na několik hodin.
TIP: Kdo chce výraznější kakaovou chuť, může ubrat trochu mouky a stejné množství nahradit kakaem. Funguje to, jen s kakaem opatrně. Když ho bude moc, korpus se snadno vysuší. Proč se mu říká Harlekýn?
Ten název k dortu pasuje, i když nad ním u kávy v cukrárně většinou nikdo dlouze nebádá. Podle cukrářských popisů se Harlekýn drží dlouhodobě jednoduchého základu:
tmavý korpus, pařížská a bílá šlehačka. Vysvětlení se světlou a tmavou vrstvou se obvykle opírá o harlekýnský kostým. Dietní dezert to není, to asi nikoho nepřekvapí. Tady jde spíš o starou cukrárenskou klasiku.
Často se prodává také jako samostatný zákusek, někdy s čokoládou nebo čokoládovými hoblinkami na povrchu. Patří do chladu, obvykle zhruba na
6 až 8 °C, a dlouhé skladování mu nesvědčí. U šlehačkových dortů je to jednoduché: nejlepší jsou čerstvé.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie