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Retro dort Harlekýn: kakaový korpus a dvě šlehačky jako z cukrárny

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Harlekýn si pamatuji z cukráren jako dort, který vypadal slavnostněji, než kolik je s ním ve skutečnosti práce. Stojí na kakaovém korpusu a dvou šlehačkách - tmavé pařížské a bílé. Když si pohlídáte vyšlehání vajec a připravíte pařížskou šlehačku den předem, jde to překvapivě hladce.
Fotografie k Harlekýnu

Fotografie k Harlekýnu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Retro, které nepatří do vitríny, ale na vidličku: Harlekýn jako poctivý zákusek s krémem, šlehačkou a čokoládou
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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