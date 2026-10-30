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Měkká světlá veka na chlebíčky i každodenní snídani: Jednoduchý recept z běžných surovin

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Domácí veka na chlebíčky není žádná věda, ale chce trochu trpělivosti a respekt k těstu. Tenhle recept dává dva pěkné bochníky s křupavou kůrkou a jemnou střídkou-přesně takové, jaké potřebujete pod máslovou pomazánku a plátky šunky.
Domácí veky

Domácí veky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zapomeň na pekárnu. Domácí veka s hedvábnou střídkou a zlatavou kůrkou, která praská při každém krajíci
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 30.10.2026 13:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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