Globus přichází s fantastickou změnou pro české seniory: Díky novému programu snadno ušetří tisíce korun

Hypermarket Globus v Chotíkově u Plzně rozjel pravidelnou akci pro své starší zákazníky. Jmenuje se to Seniorské pondělky a lidem od 65 let dává každé pondělí slevu 5 % na celý nákup. Nejde tedy jen o vybrané položky. Nutné je nicméně členství ve věrnostním programu Můj Globus. Nabídka má platit do konce roku, zatím pouze v této jediné prodejně. I tak je to ale hezké gesto. Jak se do programu Můj Globus zaregistrovat
Do věrnostního programu se dá dostat třemi způsoby. Kdo běžně používá chytrý telefon, sáhne nejspíš po aplikaci Můj Globus, kterou najde v Google Play nebo App Store. Registrací pak provede přímo aplikace, krok za krokem. Další možností je formulář na webu Globusu; po jeho odeslání dorazí potvrzovací e-mail s aktivačním odkazem. A zůstává i klasická cesta, která bude pro část zákazníků tohoto věku asi nejjednodušší, a sice dojít na informační centrum v hypermarketu a vyřídit registraci osobně.
Při pondělním nákupu se sleva započítá automaticky, pokud je členství aktivní a zákazník splňuje
věkovou hranici 65 let. Globus není sám, slevy pro seniory zavádí i další řetězce
Podobným směrem se vydala například i Billa na Slovensku. Starší zákazníci tam mohou uprostřed týdne pravidelně ušetřit, jestliže splní několik základních podmínek. V některých zahraničních pobočkách se ale podobné slevy vážou jen na nákup do určité částky, třeba do 50 eur,
což je přibližně 1 200 korun.
Foto: Pexels, Tohle ocení každý senior: Obchodní řetězec přichází s výhodou, o které se zatím moc nemluví
V Chotíkově je nabídka Globusu nastavená přece jen trochu příjemněji: 5 % z celého nákupu, bez cenového stropu.
Když senior udělá větší týdenní nákup za 1 500 korun, nechá si v peněžence o 75 korun víc. Samo o sobě to nevypadá jako převratná částka. Jenže při čtyřech pondělcích za měsíc už jde o 300 korun. Proč řetězce o seniory stále víc bojují
Taková sleva není jenom symbolickým gestem.
Senioři patří mezi zákazníky, kteří nakupují s pravidelností, obvykle se drží osvědčené prodejny a méně už mění své nákupní návyky. Současně jde ale o skupinu, na kterou zdražování dopadá více než na jiné. Důchod je pevně daný a prostor pro improvizaci v rozpočtu bývá malý.
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Navíc
dostupnost obchodů pro starší lidi není samozřejmá věc. Na venkově v posledních letech mizí menší prodejny a nejbližší obchod může být vzdálený 10 až 15 kilometrů. Pro člověka bez auta, zvlášť tam, kde autobus jede párkrát za den anebo vůbec, to už není drobná nepříjemnost. Je to praktický problém, který se řeší z týdne na týden. Co dalšího řetězce seniorům nabízejí
Sleva u pokladny je jen jedna z možností, jak se obchody snaží starším zákazníkům vyjít vstříc. Některé prodejny zavádí nebo zkouší i další opatření:
Pokladny s asistencí – vyhrazené pokladny, kde personál pomůže třeba s balením nákupu nebo s platbou kartou, bez zbytečného spěchu. Rozvoz potravin – například Tesco ve spolupráci se službou Wolt spustilo v Praze doručení do 40 minut. Pro seniory s horší mobilitou může být podobná služba výraznou pomocí, zatím se ale týká hlavně velkých měst. Věrnostní programy s extra výhodami – bonusové body nebo slevy na konkrétní druhy zboží, které starší zákazníci nakupují nejčastěji.
Seniorské pondělky Globusu jsou prozatím pilotní akcí v jedné prodejně. Teprve se ukáže, jestli se v Chotíkově osvědčí a zda se později objeví i v dalších hypermarketech sítě. Sledovat to budou nepochybně i konkurenční řetězce.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů Globus, Facebook Globus Česko