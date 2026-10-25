Globus přichází s fantastickou změnou pro české seniory: Díky novému programu snadno ušetří tisíce korun

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Prodejna Globus

Prodejna Globus

Zdroj: Foto: Uživatel:ŠJů / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Globus
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 23:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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