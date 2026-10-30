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Vanilkové rohlíčky se při obalování lámou? Rozhoduje i chvíle po vytažení z trouby

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Vanilkové rohlíčky mohou po upečení vypadat dokonale, ale při obalování v cukru se rozpadnou. Na vině nemusí být špatný recept. Rozhoduje teplota cukroví, zpracování těsta i způsob obalování. Poradíme, jak se zbytečnému lámání vyhnout.
Vanilkové rohlíčky se při obalování lámou? Rozhoduje i chvíle po vytažení z trouby

Vanilkové rohlíčky se při obalování lámou? Rozhoduje i chvíle po vytažení z trouby

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 12:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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