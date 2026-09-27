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Osvedčený tvarohový koláč s třešněmi a křupavou drobenkou

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Tvarohový koláč s ovocem je přesně ten typ plechové buchty, který se hodí na běžné odpoledne i návštěvu ohlášenou na poslední chvíli. Míchání je jednoduché, suroviny nejsou žádná věda a největší práce bývá stejně jen vypeckovat ovoce. Za mě je to takový poctivý domácí koláč bez zbytečné okrasy, ale s výsledkem, který na stole nezůstává dlouho.
Tvarohový koláč s ovocem

Tvarohový koláč s ovocem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když je ovoce po ruce, tvarohový koláč má vyhráno: Nadýchaný domácí moučník, který zachrání víkend i nečekanou návštěvu
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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