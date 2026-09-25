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Jogurtová buchta s malinami: Rychlý recept z jedné mísy

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Jogurtová buchta s malinami a křupavou drobenkou je přesně ten typ pečení, který zvládnete i v neděli odpoledne bez velkého plánování. Těsto se míchá v jedné míse, maliny stačí nasypat rovnou z misky a drobenka se udělá za pět minut. Výsledek je šťavnatý, voňavý a zmizí z plechu dřív, než se nadějete.
Fotografie k jogurtové buchtě

Fotografie k jogurtové buchtě

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Letní koláč bez výmluv. Jogurtová buchta s malinami, která se míchá v jedné míse a voní celým domem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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