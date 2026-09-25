Jogurtová buchta s malinami: Rychlý recept z jedné mísy

jsem dlouho řadila spíš do kategorie pečení pro chvíle, kdy už není moc z čeho vybírat. Mísa, kelímek jogurtu, pár surovin ze spíže a hotovo. Praktické, ale žádné velké očekávání. Pak mi loni v srpnu kamarádka přinesla celý pekáček. Ještě Jogurtovou buchtu vlažný, nahoře zlatá drobenka, pod ní ze zahrady. maliny Předsudky šly stranou docela rychle. Těsto bylo měkké, vláčné, ovoce mu dalo lehce nakyslý tón a celé to působilo mnohem poctivěji, než jsem čekala. Taková buchta, u které si člověk vezme kousek, odejde od talíře a za dvě minuty se vrátí pro tenký proužek „jen na zarovnání“. Tehdy jsem si řekla, že tuhle verzi doma určitě zopakuju.
Od té doby ji peču vždycky, když začnou maliny, nebo když je potřeba rychle postavit na stůl něco
ke kávě. Těsto se dělá v jedné míse a moc prostoru k chybám tu opravdu není. Zabere to kolem deseti minut, někdy i méně, pokud se nemusí hledat prášek do pečiva ve druhé polici. tu přitom nefunguje jen jako náhrada mléka. Healthline uvádí, že bílý jogurt obsahuje probiotika, Jogurt bílkoviny i vápník, a v těstě má ještě jednu důležitou roli: přidá mu jemnou kyselost a pomůže udržet buchtu vláčnou i další den.
Můj tip zní: Maliny nedávejte přímo do těsta. Rozsypejte je až na povrch, když je těsto v pekáčku. Buchta zůstane nadýchanější a ovoce se při pečení samo trochu propadne, pustí šťávu, ale neskončí všechno nalepené u dna. U mražených malin platí jednoduché pravidlo: nerozmrazovat. Dejte je na těsto rovnou z mrazáku, jinak pustí moc vody a střed se může péct déle, než by měl. Recept na šťavnatou jogurtovou buchtu s malinami a křupavou drobenkou
Z pekáčku o velikosti přibližně
20 × 30 cm vyjde 10 až 12 porcí. Jde o , takže váhu můžete nechat ve skříni. Počítá se s běžným hrnkem o objemu hrnečkový recept 250 ml. Celková délka přípravy: přibližně 75 minut Ingredience k přípravě Z čeho udělat těsto 300 g bílého jogurtu (plnotučného) 1,5 hrnku polohrubé mouky 1 hrnek moučkového cukru 2 vejce 1 sáček kypřicího prášku do pečiva 1 lžička vanilkového extraktu (nebo vanilkového aroma) Malinová vrstva Drobenka 80 g másla (studeného, nakrájeného na kostičky) 80 g moučkového cukru 150 až 170 g hrubé mouky Postup přípravy malinové buchty z jogurtového těsta
1. Troubu předehřejte na
180 stupňů, horní a dolní ohřev. Pekáček o velikosti zhruba 20 × 30 cm vymažte máslem a vysypejte trochou hrubé mouky. Těsto se pak nebude tolik chytat ke dnu ani k okrajům.
2. Do větší mísy nasypejte
polohrubou mouku, moučkový cukr a kypřicí prášek. Promíchejte je, stačí krátce. Prášek do pečiva se tak v mouce lépe rozptýlí a buchta pak nenaskočí na jednom místě víc než na druhém. Foto: Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou, Letní koláč bez výmluv. Jogurtová buchta s malinami, která se míchá v jedné míse a voní celým domem
3. Přidejte
jogurt, vejce a vanilkový extrakt. Vařečkou nebo ručním mixérem vše spojte do hladšího, trochu hustšího těsta. Dlouhé šlehání není potřeba. Jakmile už v míse nejsou suchá místa s moukou a hmota drží pohromadě, skončete.
4. Těsto přendejte do připraveného pekáčku a povrch uhlaďte stěrkou, případně mokrou lžící. Když bude vrstva přibližně stejně vysoká, propeče se buchta rovnoměrněji, hlavně uprostřed.
5. Na těsto rozložte
maliny. Netlačte je dovnitř, není to nutné. V troubě si samy sednou níž a pustí šťávu, která se vsákne do těsta. Teď si připravíme drobenku
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1. Do misky dejte
studené máslo nakrájené na kostičky, moučkový cukr a hrubou mouku. Prsty, případně škrabkou, rychle zpracujte směs na hrubší drobky. Máslo má zůstat studené. Když příliš povolí, drobenka se v troubě spíš slije, než aby zůstala křupavá.
2. Drobenku nasypejte přes maliny. Nemusíte zakrýt každý centimetr. Když někde prosvítí červené ovoce, po upečení to vypadá dobře, možná i líp než dokonale rovná vrstva.
Upečeme dozlatova
1. Pekáček vložte do předehřáté trouby a pečte
35 až 45 minut při 180 stupních. Po 35 minutách zkuste střed špejlí. Pokud ji vytáhnete čistou nebo jen s několika drobky, buchta je hotová. Mokré těsto na špejli znamená, že potřebuje ještě pár minut. Drobenka má být zlatavá.
2. Hotovou buchtu nechte v pekáčku alespoň
20 minut chladnout. Hned po vytažení se při krájení trhá, i když voní tak, že to svádí. Podávat ji můžete samotnou, případně s kopečkem zakysané smetany.
VIDEO Tipy redakce: Záměna jogurtu: Bílý jogurt můžete nahradit řeckým jogurtem. Buchta pak bude o něco hutnější a krémovější. Ovocný jogurt bych do těsta nedávala, přinese další sladkost a těsto může být zbytečně lepivé. Jiné ovoce: Stejný základ snese i borůvky, rybíz nebo nakrájené švestky. Kyselejší ovoce se sem hodí víc než hodně sladké, protože vyváží moučkový cukr v těstě. Skladování: Zakrytá potravinářskou fólií nebo uložená v uzavřené nádobě vydrží buchta při pokojové teplotě dva dny. V lednici počítejte až se čtyřmi dny. Druhý den bývá díky jogurtu často ještě vláčnější.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Vaření s Jančou