Pouliční hit po domácku: Trdelník na plech je jednodušší než klasika a chutná stejně jako ze stánku

si člověk většinou vybaví někde Trdelník uprostřed Prahy. Stánek na rohu, pár lidí ve frontě, ve vzduchu skořice a cenovka, které si všimnete až ve chvíli, kdy už je skoro pozdě. Doma se ale málokomu chce shánět trdlo, tyče nebo vymýšlet, jak těsto otáčet nad žárem. Tahle plechová verze je mnohem přízemnější: zůstává, stejně jako máslo, kynuté těsto rum a ořechy. Jen se nic nenavíjí. Těsto se prostě roztáhne na plech a upeče.
Klasický trdelník je kynuté pečivo. Těsto se krájí na pruhy, navíjí na válec nebo tyč a peče dozlatova. Název ostatně pochází ze slova trdlo, tedy právě z tyče, na které se těsto opéká. Dnes ho mnoho lidí bere jako pražskou pouliční , i když zahraniční texty připomínají, že v centru Prahy se v téhle podobě výrazně zabydlel hlavně během posledních zhruba dvaceti let. sladkost
Počítejte s tím už při zadělávání. Těsto bude trochu lepit.
Nelekejte se, je to normální. Není důvod do něj hned dosypávat mouku po hrstech jen proto, že se chytá na prsty. Pomůže lehce pomoučit ruce, případně si dlaně při roztahování těsta navlhčit vodou. Když mouky přibude moc, upečený trdelník na plechu bývá zbytečně těžký a hutný. Recept na stánkový trdelník na plech
Doba přípravy: 1 hodina 20 minut + kynutí Co potřebujeme Trdelníkové těsto 450 g polohrubé mouky 250 ml mléka pokojové teploty 100 g krupicového cukru 80 g rozpuštěného másla 25 g droždí 3 lžíce rumu 3 ks žloutků 1 balíček vanilkového cukru 1 špetka soli Potření a posyp 3 ks bílků, část z nich přijde na potření těsta 150 g ořechů, nejlépe lískových, mandlí nebo vlašských Domácí skořicový cukr 90 g krupicového cukru 10 g mleté skořice Postup přípravy domácího trdelníku z plechu
1. Do mísy nasypte
mouku a uprostřed udělejte důlek. Rozdrobte do něj droždí, přidejte lžičku z odměřeného cukru, přilijte trochu vlažného mléka a nechte na teplém místě asi 20 minut pracovat kvásek.
2. Ke kvásku přilijte zbytek
mléka, přidejte žloutky, zbylý cukr, vanilkový cukr, rum a rozpuštěné máslo. Sůl nasypte raději ke kraji mísy, ne přímo na kvásek. Pak vypracujte hladší těsto. Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Pouliční hit po domácku: Trdelník na plech je jednodušší než klasika a chutná stejně hříšně
3. Vykynuté těsto přesuňte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a krátce ho propracujte. Když se lepí, stačí mouka na dlaních. Další velké množství mouky už do něj zbytečně nezapracovávejte.
4. Plech velký přibližně
27 × 35 cm vyložte pečicím papírem a přeneste na něj těsto. Prsty ho roztáhněte až ke krajům; pokud se vrací zpátky a nechce povolit, navlhčete si ruce trochou vody. Potom těsto nechte v teple ještě asi 30 minut kynout.
Domácí trdelníky bez přirážky a fronty u stánků: Krok za krokem ke sladkým válečkům s cukrem a skořicí
5. Část
bílků rozšlehejte vidličkou a potřete jimi vykynuté těsto. Navrch nasypte nasekané ořechy. Díky bílku se při pečení lépe přichytí k povrchu.
6. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C zhruba 20 až 25 minut, dokud povrch nezezlátne. Klasický trdelník na válci se běžně peče kolem 20 minut při zhruba 370 °F, tedy asi 188 °C, plechová verze ale při obvyklých českých 180 °C vyjde dobře.
7. Smíchejte
90 g cukru a 10 g skořice. Dostanete domácí skořicový cukr. Ještě horký trdelník jím posypte hned po vytažení z trouby, aby se cukr i vůně skořice na povrchu dobře zachytily.
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TIP: Chcete-li výraznější a voňavější povrch, potřete upečený trdelník ještě zlehka rozpuštěným máslem a teprve potom ho zasypte skořicovým cukrem. U klasického motaného trdelníku se to dělá často a u verze na plech tenhle krok funguje taky. Jaké ořechy použít a proč se jich nebát
Nejvíc se v tomhle receptu ozvou
. Mají plnější chuť a v kynutém těstě se jen tak neztratí. vlašské ořechy Mandle působí jemněji, lískové ořechy zase přidají výraznější vůni. Směs různých druhů vůbec nevadí, spíš naopak. Zvlášť když doma zbyla hrst od každého, což se po pečení nebo Vánocích stává docela běžně. Často kladené otázky o trdelníku na plech
Můžu vynechat rum?
Ano. Nahraďte ho stejným množstvím
mléka nebo lžící vanilkového extraktu. Rum ale těstu dává příjemnou vůni, takže pokud vám nevadí, byla by škoda ho vynechat.
Dá se použít hladká mouka?
Dá se použít, jen počítejte s tím, že těsto bude na skus trochu jiné.
Polohrubá mouka je pro tuhle plechovou úpravu jistější volba.
Jak ho skladovat?
Nejlepší je trdelník v den upečení, kdy nejvíc voní a povrch je nejpříjemnější. Do druhého dne ho schovejte pod utěrku nebo do dózy. Před podáváním se dá jednotlivý kousek krátce nahřát.
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Recept na minitrdelníky, obalované ve skořici
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Dvě v troubě