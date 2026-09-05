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Dražba růžových dresů Motoru jde do finále. Výtěžek pomůže dětem

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Dražba originálních růžových dresů hokejistů Banes Motor České Budějovice vstupuje do posledních dnů. Online aukce, kterou společně pořádají UNICEF ČR, Energie AG Bohemia a českobudějovický Motor, skončí v pondělí 7. září. Výtěžek poputuje na pomoc dětem prostřednictvím programů UNICEF.
Dražba růžových dresů Motoru jde do finále. Výtěžek pomůže dětem

Dražba růžových dresů Motoru jde do finále. Výtěžek pomůže dětem

Zdroj: UNICEF
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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