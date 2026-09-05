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Pompeje: Největší a nejslavnější starořímské město bylo přeměno na osamocené město duchů pokryté sopečným prachem

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Pokud máte naplánovanou cestu do Neapole, prohlídku Pompejí si rozhodně nenechte ujít. Jedná se o velmi navštěvovanou a oblíbenou turistickou památku. Ne každý návštěvník ovšem ví, že tyto pozůstatky byly městem, které se stalo za velmi krátkou dobu masovým hrobem pro mnoho lidí.
Pompeje: Největší a nejslavnější starořímské město bylo přeměno na osamocené město duchů pokryté sopečným prachem

Pompeje: Největší a nejslavnější starořímské město bylo přeměno na osamocené město duchů pokryté sopečným prachem

Zdroj: scaliger / Depositphotos
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