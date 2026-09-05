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Streamovací služba Canal+ dotočila další český seriál, Zmizení Sáry Lindertové

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Produkční a filmovací tým režiséra a producenta Matěje Chlupáčka (viz starší rozhovor dole) před několika dny dotočil připravovaný seriál Zmizení Sáry Lindertové (foto) podle stejnojmenného knižního bestselleru Kateřiny Šardické. Série vzniká pro místní pobočku francouzské streamovací služby Canal+.
Streamovací služba Canal+ dotočila další český seriál, Zmizení Sáry Lindertové

Streamovací služba Canal+ dotočila další český seriál, Zmizení Sáry Lindertové

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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