Streamovací služba Canal+ dotočila další český seriál, Zmizení Sáry Lindertové

Produkční a filmovací tým režiséra a producenta Matěje Chlupáčka (viz starší rozhovor dole) před několika dny dotočil připravovaný seriál Zmizení Sáry Lindertové (foto) podle stejnojmenného knižního bestselleru Kateřiny Šardické. Série vzniká pro místní pobočku francouzské streamovací služby Canal+. Šestidílný mystery thriller Zmizení Sáry Lindertové produkce Canal+ Original Creation (psali jsme jako první na trhu) vznikl v koprodukci s Barlettou (Chlupáček, Maja Hamplová), Českou televizí a True Story a ve spolupráci s TV JOJ. Šedesátidenní natáčení probíhalo letos od 23. května do 21. srpna. Seriál, který vznikl jako prémiová evropská produkce, právě vstupuje do fáze postprodukce a jeho celoevropská premiéra je naplánována na jaro 2027. Jedná se o třetí původní sérii - po titulech Dcera národa a Moloch. Informovalo o tom tiskové oddělení Canal+.
Významná část natáčení Zmizení Sáry Lindertové probíhala v autentických prostorách pražského metra, vzhledem k běžnému provozu se odehrávalo v nočních hodinách. Během deseti natáčecích dnů filmoval štáb ve stanicích metra Želivského, Flora a Florenc a v přilehlých tunelech stanice Kolbenova. Filmaři mohli využít také vyřazenou soupravu metra, se kterou tvůrci natáčeli během nočních přestávek. Vybrané scény tak vznikaly i čtyři noci po sobě.
"Atraktivní pražské kulisy celý příběh dokreslují a dodávají mu mysteriózní atmosféru. Vedle prostor metra využila produkce také řadu výrazných lokací - od temných zákoutí Olšanských hřbitovů přes střechu paláce Lucerna, budovy Národního divadla a UMPRUM a kostel Gabriel Loci až po klub Fuchs2," uvedli zástupci Canal+.
Za kamerou stojí Alexandr Šurkala, hudbu, včetně zvukových aranžmá navazujících na prostředí pražského metra, skládá britský skladatel Simon Goff. Střihu se ujmou Filip Malásek a Jakub Podmanický. Scénář napsali Miro Šifra, Kateřina Šardická a Marie Stará. Výroba seriálu byla podpořena Státním fondem audiovize a programy Kreativní Evropa MEDIA a Pilot Programme for Series Co-Productions.
V hlavní roli Sáry Lindertové se představí Josefína Prachařová. Její dvojče Klaudii Lindertovou hraje Julie Šoucová a jejího přítele Olivera ztvárnil Tadeáš Moravec. Trojice mladých herců vystupuje po boku hereckých osobností Ani Geislerové a Milana Ondríka, kteří hrají rodiče další zmizelé dívky. Policejní vyšetřovatele ztvárňují Denisa Barešová a David Prachař.