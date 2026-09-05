Truhlíky po vydatném dešti už automaticky nezalévejte. V září může přemokření poškodit kořeny rychleji než krátké sucho

Během horkého léta se voda z truhlíků ztrácí velmi rychle, a proto se řada lidí naučí sahat po konvi téměř automaticky. V září už ale bývají dny kratší, noci chladnější a voda se ze substrátu nemusí ztrácet stejným tempem. Po několikahodinovém nebo opakovaném dešti tak může zůstat zemina mokrá výrazně déle. Další zálivka v takové chvíli není pomocí, ale spíše škodou, protože může vytvořit prostředí, ve kterém mají kořeny nedostatek vzduchu. Například portál Royal Horticultural Society upozorňuje na fakt, že u rostlin v nádobách patří přelévání k velmi častým příčinám problémů a substrát má být vlhký, nikoliv dlouhodobě rozbahněný. Platí proto jednoduché pravidlo. Truhlík se na podzim nezalévá podle kalendáře, ale podle toho, zda rostlina vodu skutečně potřebuje.
Mokrá zemina ještě neznamená, že je vše v pořádku
Největší potíže mohou nastat u truhlíků s nedostatečnými odtokovými otvory, u nádob stojících v podmiskách nebo tam, kde se substrát během sezony slehl a vodu už špatně propouští. Dlouhodobě nasycená zemina obsahuje méně vzduchu, který kořeny potřebují, a právě kombinace nadbytku vody a špatného odtoku zvyšuje riziko poškození a hniloby kořenového systému. Po silném dešti je proto vhodné zkontrolovat, zda voda může z nádoby volně odtékat, případně vylít vodu z podmisky nebo zásobníku. U samozavlažovacích truhlíků je důležitý funkční přepad, protože při prudkém dešti se do nádoby může dostat mnohem více vody, než rostliny dokážou spotřebovat. Pokud je substrát výrazně nasáklý, další zálivku je lepší vynechat a nechat jej postupně proschnout.
Nejdříve sáhněte do zeminy, potom po konvi
Samotný povrch truhlíku může být zavádějící. Po větru nebo několika hodinách slunce může vypadat suchý, zatímco o několik centimetrů níže je substrát stále dostatečně vlhký. Před další zálivkou proto stačí prstem zkontrolovat zeminu pod povrchem. Pokud je stále zřetelně vlhká, není důvod vodu přidávat. Naopak u truhlíků pod střechou nebo v závětří je třeba kontrolu nepodcenit ani během deštivého týdne, protože déšť se k jejich substrátu nemusí vůbec dostat. Každý druh má jiné nároky a například bohatě kvetoucí balkonové rostliny mohou vodu spotřebovávat rychleji než sukulenty nebo jiné suchomilnější druhy. Jednotný zářijový režim proto neexistuje. Nejbezpečnější je sledovat konkrétní truhlík a zalít jej až ve chvíli, kdy substrát skutečně začíná vysychat.
Zdroje
ireceptar.cz, rhs.org.uk, extension.umn.edu