Kulturní tipy: Obdivujte veterány, poseďte se pod lípou nebo vyrazte na sraz harmonikářůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kulturní tipy: Obdivujte veterány, poseďte se pod lípou nebo vyrazte na sraz harmonikářů
Lékaři z nemocnice v Českých Budějovicích se podíleli na vývoji mobilní aplikace, která pomáhá především...
K vážné dopravní nehodě automobilu u Zvěrkovic na Českobudějovicku vzlétal dnes odpoledne vrtulník....
Slapská přehrada začne v příštích dnech postupně upouštět vodu. Důvodem je mimořádné sucho a kriticky nízké...
Českobudějovické pekařství mělo v první polovině 20. století desítky živnostníků a patřilo mezi významná...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- Jihočeské hygieniky letos trápí klíšťata. Boreliózy je výrazně více než loni
- Jihočeský vrtulník zasahoval za hranicemi. Pomoc potřeboval rakouský cyklista
- Za Jihostroj bude hrát ukrajinský mistr. Kádr posílí Oleksandr Boiko
- Požár v Dolním Dvořišti zaměstnal záchranáře i vrtulník, muž se nadýchal zplodin